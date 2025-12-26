Viajar en tren ofrece experiencias inolvidables, como el sonido de las vías o los paisajes que desfilan por sus ventanales. España no solo brinda trayectos funcionales; también propone auténticas rutas de ensueño que rivalizan con los grandes viajes europeos.

Una de las joyas en este tipo de experiencias es el Transcantábrico Gran Lujo, un recorrido selecto que atraviesa el norte peninsular y se posiciona como uno de los viajes en tren más hermosos del mundo.

Los trayectos más hermosos del mundo y sus encantos

El itinerario combina el encanto de un hotel cinco estrellas con el traqueteo pausado del ferrocarril. Con sus vagones clásicos, ventanales amplios, servicios premium y paradas seleccionadas, esta experiencia es diferente a cualquier otra.

La web oficial lo describe como “un auténtico hotel sobre rails” que lleva al viajero a vivir algo similar a las experiencias que se podían vivir en la belle epoque, pero con todas las comodidades modernas.

El Transcantábrico Gran Lujo recorre 8 días y 7 noches desde San Sebastián hasta Santiago de Compostela, atravesando el País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Cada tramo ofrece panorámicas inolvidables, donde se pueden admirar montañas, costa, valles y ciudades históricas.

No es el Orient Express: uno de los trenes más hermosos de Europa está en España, pero es un lujo que no es para todos (foto: archivo).

Precio del billete para un viaje de lujo

Según los datos más recientes, la tarifa para la temporada 2025-2026 comienza en aproximadamente 4700 euros por persona para el itinerario corto de 4 días / 3 noches.

En contraste, el programa completo de 8 días / 7 noches en “Suite Gran Lujo” asciende a 9250 euros. Se prevé que para la temporada 2026, el costo de la suite podría incrementarse a 9900 euros.

Estos precios reflejan la exclusividad del viaje, ofreciendo camarote con baño privado, gastronomía de alta gama, visitas culturales, excursiones en autocar y un tren guiado como protagonista.

Consideraciones clave al momento de hacer una reserva

Sin dudas, esta es una de las experiencias más interesantes que se pueden vivir a la hora de recorrer España en tren. Quienes puedan darse este lujoso gusto podrán vivir un viaje en el tiempo que recordarán por siempre.

Se trata de una propuesta ideal para viajeros con presupuesto amplio, que valoran el tiempo y la comodidad más que la velocidad. Además, la temporada abarca fechas puntuales y los itinerarios incluyen paradas en ciudades como Bilbao, Oviedo o Santiago, con alojamiento en el tren cada noche.

Esta experiencia no es para un fin de semana improvisado. Las plazas son mínimas, las salidas limitadas y la demanda muy superior a la oferta. Desde la web oficial se advierte que “las plazas muy limitadas por la capacidad de estos trenes únicos”.