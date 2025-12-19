Adiós triángulos de emergencia: las cinco ventajas de las luces V16 que exige la DGT. (Imagen: archivo)

La baliza V-16 será obligatoria en España a partir del 1 de enero de 2026. Sustituirá a los tradicionales triángulos de emergencia. De cara a ello, la Guardia Civil ha lanzado una advertencia clara.

Según Tráfico, la baliza V-16 no es totalmente eficaz en todos los escenarios. Por ese motivo, recomienda llevar también los triángulos a bordo. La combinación puede evitar accidentes en situaciones concretas.

El aviso surge tras varios rescates recientes en carretera. Algunos siniestros evidenciaron limitaciones de visibilidad del dispositivo luminoso.

Por qué la baliza V-16 no siempre es suficiente

La Guardia Civil señala que la baliza V-16 puede no verse correctamente en curvas o cambios de rasante. Tampoco ofrece el mismo aviso en plena luz del día.

La advertencia se produjo tras un accidente atendido por bomberos en Valencia. El siniestro ocurrió por la mañana y en una curva.

Edi García, del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, fue tajante. El destello de la baliza, afirmó, “en un cambio de rasante con luz de día no se va a ver y en una curva tampoco”.

Por eso insistió en señalizar “bien en 50 metros antes del coche”. De lo contrario, advirtió, se puede tener “un problema”.

La posición de la Guardia Civil sobre los triángulos

Desde la Agrupación de Tráfico respaldan el uso combinado. La baliza V-16 mejora la seguridad, pero no elimina otros riesgos.

“Cuantos más elementos que sirvan para señalizar un obstáculo, un accidente o una avería y nos proteja mejor”, explicó Olaya Salardón. La portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil defendió mantener los triángulos.

El Instituto Armado destaca su utilidad en curvas y cambios de rasante. También en momentos de transición de luz. Otro punto a favor es su fiabilidad. Los triángulos “siempre están operativos porque no se quedan sin batería o pilas”.

Qué dice la DGT y por qué hay polémica

La Dirección General de Tráfico aclara que no se multará por usar triángulos. La baliza V-16 será lo único obligatorio desde 2026.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, fue claro en televisión. “Lo único obligatorio es la V-16 a partir de aquí haga lo que quiera”. Añadió que el cambio busca mayor seguridad. “Esto es para sustituir a los triángulos porque es más seguro, pero si usted quiere colocarlos usted mismo”.

Sin embargo, no todos coinciden. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, mostró su rechazo. “No es complementario. Esto entrañan un riesgo enorme de que un peatón esté circulando por una vía por la que le pueden arrollar”, afirmó.

Con todo, la Guardia Civil insiste en un criterio claro. Usar juntos la baliza V-16 y los triángulos solo si pueden colocarse con seguridad.