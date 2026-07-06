El juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz ha rechazado el incidente de nulidad presentado por la exmilitante socialista Leire Díez, con el que pretendía anular la investigación en la que está siendo investigada por presuntas actuaciones para desestabilizar causas judiciales con impacto en el PSOE o en el Gobierno.

A través de un auto adoptado este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha decidido no admitir a trámite la petición al considerar que fue presentada de forma extemporánea y que contraviene la buena fe procesal, al intentar revisar cuestiones que ya habían sido resueltas. La decisión coincide con el criterio defendido por la Fiscalía Anticorrupción.

El juez considera extemporánea la petición de nulidad

La defensa de Leire Díez solicitó la anulación del procedimiento al sostener que la detención de la exmilitante, el pasado 10 de diciembre, fue desproporcionada, vulneró sus derechos fundamentales y careció de la debida motivación y autorización judicial en las actuaciones policiales y judiciales.

Con este incidente, también pretendía dejar sin efecto toda la información obtenida de los objetos, dispositivos electrónicos, teléfonos móviles y demás elementos físicos que le fueron incautados, así como todas las actuaciones procesales, diligencias y resoluciones judiciales derivadas de esa incautación.

Sin embargo, Pedraz rechazó esta pretensión porque la cuestión “no fue oportunamente suscitada cuando la detención se produjo ni fue objeto de impugnación mediante los mecanismos procesales específicamente previstos para su control, singularmente a través del procedimiento de ‘habeas corpus’, ni mediante recurso o alegación formulada en el momento procesal oportuno”.

Además, el magistrado recalca que “se han articulado sucesivos recursos con la misma finalidad que aquí se pretende, vetar el acceso a los dispositivos intervenidos” y destaca que la detención no fue discutida hasta ahora, cuando la nulidad fue solicitada más de seis meses después del arresto.

El juez Pedraz rechaza el incidente de nulidad presentado por Leire Díez. (Fuente: shutterstock).

La Fiscalía respaldó el rechazo del incidente

En una resolución contra la que no cabe recurso, Pedraz mantiene el mismo criterio que la Fiscalía Anticorrupción, que recordó que el plazo para solicitar la nulidad es de 20 días “desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión”.

Las fiscales sostienen además que en las actuaciones practicadas no se ha producido “lesión alguna de las normas esenciales del procedimiento con vulneración de derechos fundamentales determinantes de indefensión” y consideran que la exmilitante “abre un cauce artificial sin fundamento alguno” al no haber conseguido impedir el acceso de la Guardia Civil a sus dispositivos.

La exmilitante socialista Leire Díez en una imagen de archivo. Chema Moya

Los argumentos de la defensa de Leire Díez

La defensa de Leire Díez fundamentó el incidente de nulidad, finalmente inadmitido, en que la detención se habría basado en indicios genéricos y no en hechos concretos.

Asimismo, argumentó que el arresto se produjo cuando no existía riesgo de fuga ni delito flagrante, por lo que consideraba que la medida fue desproporcionada e ilegítima. El juez, sin embargo, rechazó la petición y mantuvo la validez de las actuaciones y de las pruebas obtenidas durante la investigación.