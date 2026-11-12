Ricardo Martínez Rico analizó, en una entrevista exclusiva con El Cronista España, el impacto de la apertura comercial entre ambos bloques.

En un escenario marcado por la competencia internacional y la transformación de las relaciones comerciales, Ricardo Martínez Rico, actual presidente ejecutivo de la consultora Equipo Económico y exsecretario de Estado de Presupuestos y Gastos durante el Gobierno de José María Aznar, entre 2003 y 2004, defendió la apertura de los mercados como una herramienta para impulsar el crecimiento económico y mejorar la competitividad.

En una entrevista exclusiva con El Cronista España, realizada durante el 16º Foro ABECEB, el economista analizó las perspectivas de la integración comercial entre Europa y América del Sur y destacó los beneficios que puede representar para las compañías españolas.

“Yo creo mucho en la apertura comercial. España es un ejemplo de apertura comercial”, afirmó Martínez Rico, quien recordó que el desarrollo económico español estuvo estrechamente vinculado a su integración en el mercado europeo.

“Nuestra evolución de estos últimos 40 o 50 años ha sido una evolución paralela a la integración cada vez mayor en la Unión Europea” Ricardo Martínez Rico en exclusiva con el Cronista España.

El encuentro, organizado bajo el lema “Radar: del ruido a la señal”, reunió a dirigentes políticos, empresarios y representantes del sector financiero para debatir sobre el nuevo orden mundial y sus consecuencias económicas. Entre los participantes estuvieron el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, el exvicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos y el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Vladimir Werning.

Acuerdo UE-Mercosur: oportunidades para las empresas españolas

Martínez Rico sostuvo que el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos bloques puede ampliar las oportunidades de negocio para las compañías españolas, que ya mantienen vínculos económicos con los países sudamericanos.

El exsecretario de Estado de Aznar destaca las oportunidades del acuerdo UE-Mercosur para España: “Competir es muy bueno” ABECEB

“Yo veo muchas oportunidades y veo todos los días ejemplos de compañías españolas en el sector del vino, en el sector del porcino, en el sector de las frutas, en el sector de la logística, en el sector hotelero”, aseguró.

Según el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el acuerdo permitirá a las empresas españolas acceder en condiciones preferenciales a un mercado de 273 millones de consumidores. Mercosur liberalizará el 91% de sus importaciones procedentes de la Unión Europea, mientras que el bloque europeo hará lo propio con el 92% de las importaciones originarias de los países sudamericanos.

El Gobierno español estima que la reducción de las barreras comerciales supondrá un ahorro arancelario anual de aproximadamente 500 millones de euros para las exportaciones españolas, dentro de un beneficio calculado en 4000 millones de euros para el conjunto de la Unión Europea.

Para el exfuncionario las relaciones económicas ya existentes constituyen una base para ampliar los intercambios entre ambos mercados y consideró que el acuerdo puede favorecer una mayor integración comercial a largo plazo.

En ese sentido, señaló que las compañías españolas de estos sectores ya están beneficiándose de las relaciones comerciales y que “el acuerdo de Mercosur abre un panorama de intensificación” de estos vínculos. Para explicar las posibilidades de esta apertura, Martínez Rico recordó la experiencia de España durante su incorporación progresiva al mercado europeo.

“Un acuerdo de liberalización comercial exige mucha disciplina económica” Ricardo Martínez Rico, actual presidente ejecutivo de la consultora Equipo Económico.

El economista explicó que España debió adaptar sus actividades productivas a la competencia de otras economías europeas. Como ejemplo, mencionó las dificultades que planteaba la apertura de la industria automovilística española a los fabricantes alemanes, la agricultura a los productores franceses y el sector textil a las empresas italianas.

A su juicio, ese proceso de integración obligó a las compañías españolas a mejorar su capacidad de competir en los mercados internacionales.

En qué situación se encuentra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur

La Unión Europea y Mercosur firmaron el 17 de enero de 2026 dos instrumentos jurídicos: el “Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur” (EU-Mercosur Partnership Agreement), que abarca el diálogo político, la cooperación y también disposiciones sobre comercio e inversiones y un Acuerdo Comercial Interino (Interim Trade Agreement - iTA), destinado a aplicar los compromisos comerciales antes de que concluya la ratificación del acuerdo más amplio.

Según la Comisión Europea, el acuerdo comercial interino se aplica provisionalmente desde el 1 de mayo de 2026, mientras continúan los procedimientos necesarios para su entrada en vigor definitiva. El acuerdo de asociación, por su parte, requiere completar los procesos de ratificación correspondientes antes de entrar plenamente en vigor.

El entendimiento es el resultado de más de dos décadas de negociaciones. La Unión Europea y Mercosur alcanzaron un primer acuerdo sobre el componente comercial en junio de 2019 y, posteriormente, el 6 de diciembre de 2024, cerraron un nuevo acuerdo político que incorporó compromisos adicionales en materia de sostenibilidad, protección ambiental y cooperación económica.

El acuerdo de asociación requiere el consentimiento del Parlamento Europeo y la ratificación de todos los Estados miembros de la UE. Una vez que complete ese proceso y entre en vigor, sustituirá al acuerdo comercial interino, que permite aplicar provisionalmente las disposiciones comerciales

La iniciativa busca facilitar los intercambios entre ambos bloques mediante disposiciones sobre aranceles, comercio de servicios, inversiones y acceso a los mercados, entre otras materias.

De acuerdo con el Consejo de la Unión Europea, la asociación comprende un mercado de más de 700 millones de personas, lo que representa una oportunidad para ampliar la presencia internacional de las empresas de ambas regiones.

Martínez Rico analiza si el acuerdo beneficia más a Europa o a Mercosur

Consultado por El Cronista España sobre qué región podría obtener mayores ventajas del entendimiento comercial, Martínez Rico respondió: “Yo creo que para todos”.

No obstante, reconoció que la apertura de los mercados suele despertar resistencias entre determinados sectores productivos, especialmente aquellos que temen perder competitividad frente a empresas extranjeras.

“Ya sabe que en Europa pues algunos países se han quejado un poco más”, señaló el economista, al hacer referencia a las dificultades que han atravesado las negociaciones comerciales.

Para Martínez Rico, estas resistencias no son nuevas. El exfuncionario recordó que España experimentó situaciones similares durante su proceso de integración europea, cuando otros países imponían obstáculos a determinados productos y actividades económicas.

“Los españoles hicimos lo mismo hace 50 años, y a los españoles nos hicieron lo mismo los franceses, los alemanes” Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Presupuestos y Gastos durante el Gobierno de José María Aznar, entre 2003 y 2004.

Sin embargo, sostuvo que la competencia internacional puede convertirse en un incentivo para mejorar la productividad y la calidad de los productos.

“Pero la realidad es que competir es muy bueno, pero claro, nos fuerza a hacer deberes”, afirmó.

En esa línea, destacó que la integración comercial requiere esfuerzos de adaptación por parte de las empresas y de los sectores productivos. “Para ser capaces de competir en este mundo tan global, hemos de hacer unos productos competitivos”, añadió.

Cómo puede beneficiar el comercio internacional al empleo en España

El exsecretario de Estado también defendió el impacto de la internacionalización empresarial sobre el empleo y aseguró que las exportaciones pueden contribuir a la creación de puestos de trabajo cualificados dentro de España.

“Parece que el sector exportador no genera empleo en el país. Sí que lo genera. No con la intensidad que un sector más doméstico, pero es un empleo de mucha calidad”, explicó.

De acuerdo con los datos de la Comisión Europea, las exportaciones españolas y las vinculadas a las cadenas comerciales europeas sostienen alrededor de 3,1 millones de puestos de trabajo en España, una cifra equivalente a uno de cada siete empleos. El organismo comunitario destaca así la importancia del comercio exterior para la actividad económica y el mercado laboral español.

Acuerdo UE-Mercosur: oportunidades para las empresas españolas Shutterstock

Para ilustrarlo, mencionó la presencia internacional de bancos españoles, fabricantes de automóviles y compañías de infraestructuras que desarrollan actividades en distintos continentes.

“Tenemos bancos en Estados Unidos compitiendo perfectamente. Tenemos compañías de infraestructura que ganan proyectos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en Argentina, en México” Ricardo Martínez Rico en exclusiva con el Cronista España

Asimismo, destacó la importancia de la industria automovilística y su capacidad exportadora, al sostener que España es uno de los principales fabricantes europeos y que una parte mayoritaria de su producción se destina a otros países del continente.

El economista consideró que la expansión internacional no implica necesariamente trasladar todos los puestos de trabajo fuera de España, ya que las grandes compañías necesitan mantener funciones estratégicas en sus países de origen.

“¿Dónde están los ingenieros? ¿Dónde está la gente de marketing? ¿Dónde está la logística?”, planteó.

Según explicó, la presencia internacional de las empresas puede generar una transformación de su estructura productiva y favorecer la creación de empleo especializado. No obstante, advirtió que este proceso requiere tiempo y condiciones económicas favorables para consolidarse.

“Lo que genera es toda una transformación, que no se hace un día de un día para otro, se necesita estabilidad económica” Ricardo Martínez Rico, actual presidente ejecutivo de la consultora Equipo Económico.

España y Mercosur ante el desafío de competir en los mercados internacionales

Martínez Rico vinculó las oportunidades de la apertura comercial con la experiencia de España en el mercado europeo, donde las empresas nacionales han logrado consolidar su presencia en sectores como la alimentación, la automoción y los servicios financieros.

“Competimos muy bien en la industria agroalimentaria” Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Presupuestos y Gastos durante el Gobierno de José María Aznar, entre 2003 y 2004.

Defendió la capacidad de las empresas españolas para competir en otros mercados internacionales y señaló que esta expansión requiere mantener condiciones de estabilidad y desarrollar productos capaces de posicionarse frente a sus competidores. Concluye así que la integración económica favorece tanto la internacionalización empresarial como la transformación productiva, aunque exige que las compañías se adapten a nuevas condiciones comerciales.

De cara al futuro de las relaciones entre la Unión Europea y Mercosur, el economista consideró que los beneficios potenciales no se limitan a las empresas europeas, sino que también pueden alcanzar a los países sudamericanos. “La Argentina tiene unos productos y unas posibilidades y una gente extraordinaria. Entonces, se trata de aprovecharlos”, concluyó.