Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 permitirán a los españoles residentes en el extranjero elegir a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado. Para participar, los electores deberán cumplir los plazos establecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Asuntos Exteriores, que contemplan diferentes procedimientos según su situación de residencia.

La Junta Electoral Central (JEC) acordó ampliar dos de los plazos previstos inicialmente para el envío de la documentación electoral. El primero se extendió hasta el 1 de noviembre, mientras que el segundo, correspondiente a las papeletas, se prolongó hasta el 11 de noviembre, con la posibilidad de llegar al 14 de noviembre en los supuestos de impugnación de candidaturas.

Estas modificaciones afectan al calendario de distribución de los documentos y resultan especialmente relevantes para los ciudadanos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Los electores podrán ejercer su derecho mediante el envío postal a la oficina consular correspondiente o el depósito presencial de las papeletas en las urnas habilitadas.

¿Cuáles son las fechas límite para votar desde el extranjero en las elecciones del 29 de noviembre?

De acuerdo con el calendario del INE y la información publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, los españoles inscritos en el CERA podrán remitir su voto por correo postal hasta el 24 de noviembre de 2026. El envío deberá dirigirse a la oficina consular correspondiente y realizarse preferentemente por correo certificado, siempre que esta modalidad esté disponible.

Por otra parte, quienes prefieran votar presencialmente podrán depositar sus papeletas en las urnas consulares entre el 21 y el 26 de noviembre, ambos inclusive. Cada oficina consular establecerá sus horarios de atención y los centros habilitados para facilitar el ejercicio del voto.

El calendario electoral actualizado contempla las siguientes fechas:

Trámite electoral Fecha límite o período Primer envío de documentación CERA Hasta el 1 de noviembre (plazo ampliado) Segundo envío de papeletas CERA Hasta el 11 de noviembre (plazo ampliado) Segundo envío en caso de impugnaciones Hasta el 14 de noviembre Envío del voto CERA por correo 24 de noviembre Depósito del voto CERA en urna Del 21 al 26 de noviembre Descarga de papeletas CERA Hasta el 26 de noviembre Elecciones generales 29 de noviembre

Fuentes: INE, calendario electoral y Ministerio de Asuntos Exteriores, plazos ampliados por la JEC.

Desde la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), los electores inscritos en el CERA reciben de oficio la documentación electoral, de acuerdo con los datos registrados en el censo. El primer envío incluye los sobres, los certificados de inscripción y las instrucciones, mientras que el segundo contiene las papeletas oficiales de las candidaturas.

Además, el INE permite descargar las papeletas correspondientes a cada circunscripción desde su portal oficial de descarga hasta el 26 de noviembre. Esta alternativa facilita el acceso a la documentación electoral a quienes necesitan obtener las papeletas por medios electrónicos.

¿Cómo enviar las papeletas desde el extranjero y qué documentación se necesita?

Para votar desde el extranjero, los españoles residentes fuera del país deberán figurar inscritos en el CERA correspondiente a las elecciones del 29 de noviembre. El censo utilizado para estos comicios es el cerrado el 1 de agosto de 2026, con las modificaciones derivadas de las reclamaciones estimadas durante el período electoral.

Los españoles inscritos en el CERA podrán remitir su voto por correo postal hasta el 24 de noviembre de 2026. Imagen ilustrativa.

La documentación necesaria para ejercer el voto comprende los sobres oficiales, las papeletas del Congreso y del Senado, los certificados de inscripción censal y un documento que permita acreditar la identidad del elector. Según las instrucciones consulares, se puede aportar una fotocopia del DNI o pasaporte español, un certificado de nacionalidad española o una certificación de inscripción en el Registro de Matrícula Consular.

Para enviar el voto por correo, los electores deberán seguir estos pasos:

Introducir las papeletas elegidas en los sobres de votación correspondientes al Congreso y al Senado. Colocar los sobres de votación dentro del sobre dirigido a la Junta Electoral Provincial. Incorporar uno de los certificados de inscripción en el censo, con la firma y el número de DNI o pasaporte en el reverso. Añadir la fotocopia del documento de identidad o alguno de los certificados alternativos admitidos. Introducir toda esta documentación en el sobre dirigido a la oficina consular e incluir el segundo certificado de inscripción en el censo, junto con el formulario de reintegro de gastos de franqueo, cuando corresponda. Remitir el envío por correo postal certificado, cuando sea posible, hasta el 24 de noviembre de 2026.

Los electores deberán respetar las instrucciones de la hoja informativa recibida en su domicilio y los requisitos de recepción establecidos por la oficina consular. El Ministerio de Asuntos Exteriores también advierte de que los votos remitidos antes de la proclamación definitiva de candidaturas carecen de validez.

En el caso del voto presencial, los electores podrán acudir al consulado o centro autorizado durante el período comprendido entre el 21 y el 26 de noviembre, acreditar su identidad y depositar el sobre electoral preparado con la documentación correspondiente. Las oficinas consulares dispondrán de papeletas oficiales, sobres y medios para obtener la documentación necesaria.

Imagen ilustrativa. Fila de personas frente a una oficina consular en Madrid. Fuente: EFE Víctor Lerena

¿Qué plazo tienen los españoles que se encuentran temporalmente en el extranjero?

Los españoles que residen habitualmente en España y se encuentran temporalmente en otro país deben utilizar el procedimiento conocido como voto ERTA. Esta modalidad corresponde a los ciudadanos inscritos en el censo electoral de residentes en España (CER) que permanecen temporalmente fuera del territorio nacional durante el proceso electoral.

Para participar mediante este sistema, los electores debían inscribirse como no residentes en el Registro de Matrícula Consular y solicitar la documentación electoral hasta el 31 de octubre de 2026 . Una vez recibidos los documentos, disponen de plazo hasta el 25 de noviembre para remitir su voto por correo certificado directamente a la mesa electoral que les corresponda en España.

Por otra parte, los españoles inscritos en el CERA que se encuentren temporalmente en España durante los comicios podrán solicitar el voto por correo en una oficina de Correos hasta el 19 de noviembre. En este supuesto, deberán enviar las papeletas hasta el 25 de noviembre.

De esta forma, el calendario establece diferentes fechas de participación según la situación de cada elector: 24 de noviembre para el envío postal del voto CERA desde el extranjero, 25 de noviembre para el voto ERTA y 26 de noviembre para el depósito presencial del voto CERA en urna. Los ciudadanos pueden consultar los procedimientos y horarios particulares en la web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores.