El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la presentación de la candidatura del PSOE en Madrid a las Elecciones Generales 29N este domingo, en la capital española.

El PSOE ha llamado a los votantes a movilizarse en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre para evitar el “Gobierno de la motosierra”. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y candidato socialista al Congreso por Madrid, Félix Bolaños, pidió el apoyo de los demócratas y de la población “sensata y moderada” para frenar un posible avance de la ultraderecha.

Por su parte, el PP y Vox también han fijado sus posiciones de cara a los comicios. Alberto Núñez Feijóo aseguró que su objetivo es gobernar en solitario y que una posible coalición con el partido de Santiago Abascal dependerá del resultado electoral. Mientras tanto, el líder de Vox rechazó las acusaciones sobre una supuesta intención de privatizar las pensiones, según informó la agencia de noticias EFE.

Bolaños llama a votar al PSOE para frenar al “Gobierno de la motosierra”

El candidato socialista Félix Bolaños ha pedido a los demócratas, a la “gente sensata y moderada”, que voten al PSOE en las próximas elecciones generales para evitar la llegada al “Gobierno de la motosierra”.

El dirigente realizó estas declaraciones este domingo durante la presentación de la candidatura socialista de Madrid para los comicios del 29 de noviembre. En el acto también participaron los ministros y candidatos Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.

Bolaños apeló a la movilización de los ciudadanos que, según describió, son “sensatos, moderados, razonables, que no levantan la voz y no insultan”. También advirtió sobre el avance de la ultraderecha y mencionó “la ola ultra que se ha parado en Brasil” y que ha tenido un “buen resultado” en Estados Unidos (EEUU).

“Es fundamental que nos movilicemos todos”, agregó el ministro, que planteó las elecciones como una decisión entre “seguir con la agenda de avances” o permitir la llegada de un Ejecutivo “reaccionario, con una agenda de recortes múltiples y masivos, con la motosierra, el lanzallamas o lo que tengan en la mano”.

“Estamos hablando de que en nuestro país, desde la dictadura, puede volver a haber ministros ultraderechistas y fascistas. De eso estamos hablando”, manifestó el candidato socialista.

El presidente del PP y candidato, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto de precampaña del Partido Popular este domingo, en Málaga (Andalucía). Fuente: EFE EFE/ Jorge Zapata

Feijóo descarta que la coalición con Vox dependa de él

El presidente del PP y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que su prioridad es conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario. No obstante, reconoció que podría necesitar acuerdos parlamentarios con Vox para sacar adelante su programa.

“ El objetivo está muy claro: tener una mayoría suficiente en el Congreso y en el Senado y tener acuerdos de apoyo parlamentario con la tercera fuerza, que es Vox. Pero eso va a depender de los españoles. Hacer una coalición de Gobierno no depende de mí” , afirmó en una entrevista con El País.

En caso de tener que negociar con la formación de Santiago Abascal, Feijóo aseguró que establecería “unas líneas rojas claras”. Entre ellas, mencionó no alcanzar pactos fuera de la Constitución, no recentralizar el Estado y mantener las políticas de igualdad y derechos que considera consolidadas dentro del PP.

También reveló que Abascal “jamás” le ha hablado de reclamar ministerios o vicepresidencias para Vox en una eventual negociación de Gobierno.

El líder de Vox, Santiago Abascal, protagoniza un acto público de campaña este sábado, en Guadalajara (Castilla-La Mancha). Fuente: EFE EFE/ Nacho Izquierdo

Sobre el concepto de prioridad nacional que defiende la formación, Feijóo sostuvo que su contenido ha quedado fijado “en el arraigo, no en la nacionalidad, y en el respeto a la Constitución y a los tratados europeos”.

Feijóo también adelantó algunas de las medidas que aplicaría si llega al Gobierno. En materia de vivienda, derogaría los decretos recientemente aprobados, mientras que en pensiones propone actualizar las prestaciones según el IPC y convocar al Pacto de Toledo, los sindicatos, la patronal y los partidos políticos para debatir cómo “viabilizar y garantizar el sistema público de pensiones”.

Sobre la sanidad, defendió que los inmigrantes que residan legalmente en España tengan acceso a la cobertura pública, mientras que quienes se encuentren en situación irregular reciban “unas prestaciones básicas” para atender cuestiones de salud, urgencias y emergencias vitales.

Abascal niega que Vox quiera privatizar las pensiones

El presidente de Vox, Santiago Abascal, calificó de “burda mentira” las acusaciones del Gobierno sobre una supuesta intención de su partido de privatizar las pensiones. En una entrevista con Prensa Ibérica, defendió que las prestaciones continúen financiándose mediante el sistema actual, incluso si fuera necesario recurrir a los Presupuestos Generales del Estado o a la deuda pública.

“Yo soy partidario de que las pensiones se paguen con este sistema, de la manera que sea”, afirmó el dirigente, que insistió en la necesidad de respetar los derechos adquiridos por los jubilados.

Sin embargo, advirtió de que las pensiones “están en riesgo y dejarán de pagarse si Pedro Sánchez continúa en el poder”. Según su argumento, el Ejecutivo está perjudicando a la economía privada, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los trabajadores, además de provocar una pérdida de poder adquisitivo.

Abascal también rechazó que Vox pretenda acabar con la sanidad pública. Atribuyó los problemas del sistema sanitario a lo que denominó “invasión migratoria” y a la extensión de la cartera de servicios sanitarios a toda la población.