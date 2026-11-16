La nómina o el justificante de la pensión ayuda a acreditar el origen del dinero ingresado en la cuenta embargada. Imagen ilustrativa.

Si Hacienda embarga la cuenta en la que cobras el sueldo o la pensión, el extracto bancario y la nómina o el justificante de la pensión pueden ayudarte a demostrar qué parte del dinero retenido está protegida. El primer documento muestra cuándo entró el dinero y cómo evolucionó el saldo. El segundo permite identificar el abono y acreditar su origen.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) unificó criterio el 30 de abril de 2026. Si en una misma cuenta se mezclan ingresos protegidos y embargables, hay que examinar los movimientos para determinar de dónde procedía el saldo en la fecha del embargo. La regla también se aplica si el sueldo o la pensión llegaron mediante una transferencia desde otra cuenta del mismo titular.

Qué parte del saldo puede embargar Hacienda si en la cuenta hay nóminas y otros ingresos

El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil protege el salario o la pensión hasta el importe del salario mínimo interprofesional (SMI). En 2026, el SMI está fijado en 1221 euros al mes en 14 pagas . Si los ingresos superan el mínimo aplicable, el embargo se calcula por tramos. En el primero, Hacienda puede retener el 30% de la parte que excede de un SMI hasta el doble de ese importe.

En una cuenta con ingresos de distinto origen, el TEAC fija dos reglas. Si los movimientos demuestran que todo el saldo que quedaba procedía de ingresos embargables, Hacienda puede embargarlo en su totalidad. Si después de revisar los movimientos sigue sin poder determinarse el origen del saldo, se considera que primero se gastó la parte protegida del sueldo o de la pensión.

Uno de los casos que resolvió el TEAC muestra cómo opera este criterio. Tras el ingreso de una pensión y varios cargos, la cuenta quedó en 1,49 euros de descubierto. Ese mismo día, la titular ingresó 750 euros en efectivo que, según explicó, le habían dado sus hijos. El saldo pasó a 748,51 euros. Los movimientos permitieron identificar que ese dinero procedía íntegramente del nuevo ingreso y, por tanto, podía embargarse.

El plazo para recurrir la diligencia de embargo es de un mes desde el día siguiente al de su notificación. Imagen ilustrativa Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué documentos presentar para acreditar el origen del dinero embargado

Corresponde a quien se opone al embargo acreditar el origen de los fondos cuya protección reclama. El TEAC cita como ejemplos el extracto de movimientos y las copias de las nóminas o de los justificantes de la pensión. Si el ingreso pasó por dos cuentas, los documentos deben permitir seguir su recorrido.

Extracto completo de la cuenta embargada.

Debe permitir seguir los abonos, los cargos y la evolución del saldo hasta la fecha de la retención. Si reclamas que parte del saldo procede de mensualidades anteriores, incluye también los movimientos de esos periodos.

Nóminas o justificantes de la pensión.

Aporta los que correspondan a los abonos que quieres identificar. Señala en el extracto la fecha y el importe de cada ingreso para vincularlo con su justificante.

Extractos de ambas cuentas si hubo un traspaso.

El de origen permite identificar dónde se cobró la nómina o la pensión. El de destino muestra cuándo llegó el dinero a la cuenta que Hacienda embargó.

El TEAC también rechaza que la parte inembargable de nóminas o pensiones anteriores se convierta automáticamente en ahorro embargable por el mero paso del tiempo. Si ese dinero sigue en la cuenta, acreditar su origen puede ser decisivo para que se respete la protección.

Cómo recurrir una diligencia de embargo de Hacienda y cuánto tiempo hay

Si la Agencia Tributaria ha notificado la diligencia y consideras que ha retenido una cantidad protegida, puedes impugnarla por incumplimiento de las normas que regulan el embargo.

La AEAT da un mes desde el día siguiente al de la notificación para optar entre un recurso de reposición o una reclamación económico-administrativa. A mbos escritos se dirigen al órgano que dictó la diligencia.

En el escrito, identifica la diligencia y el número de expediente, indica qué importe consideras protegido y explica de qué abonos procede. Adjunta los extractos y los justificantes correspondientes. La sede electrónica de la AEAT ofrece un trámite específico para cada vía. Gestiones de recursos de la Agencia Tributaria.