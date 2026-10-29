En esta noticia Energía solar: eficiencia en costos frente a la tarifa regulada

Los sistemas de autoconsumo eléctrico comienzan a abrirse paso en el país bajo el amparo del marco regulatorio de la Ley del Servicio Eléctrico. A la fecha, existen 32 permisos autorizados que representan un potencial conjunto de generación de 371 megawatts (MW); sin embargo, especialistas del sector energético advierten que el ritmo de despliegue se mantiene moderado.

La energía solar es la más económica del mercado. Magnific

Durante una conferencia de prensa, Abril Moreno, directora de Programas de IDEACS, señaló que la demanda por este esquema de abasto muestra una tendencia positiva, como lo demuestran las más de 120 solicitudes de propuesta de gestión registradas el año pasado. No obstante, puntualizó que la persistente falta de certidumbre regulatoria e institucional obliga a los agentes económicos a actuar con cautela antes de comprometer capital.

A decir de la especialista, los proyectos de autoconsumo han dejado de analizarse únicamente desde la perspectiva de la infraestructura energética para convertirse en decisiones estratégicas de negocio orientadas a la mitigación de riesgos operativos.

“La pregunta no es solo cuánto cuesta invertir, sino cuánto cuesta seguir dependiendo de variables que la empresa no controla”, enfatizó Moreno.

Entre los segmentos con mayor margen de oportunidad para la adopción de estas soluciones destacan los parques industriales, cuyos desarrolladores enfrentan restricciones crecientes en la disponibilidad y calidad del suministro eléctrico convencional.

El balance de estas necesidades coincide con los planes de expansión del sector. El pasado 22 de octubre, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) anunció la construcción de 20 nuevos complejos industriales, los cuales forman parte de un paquete de 40 desarrollos proyectados dentro del Plan México.

La ejecución de este programa contempla un compromiso de inversión por u$s 763 millones, la generación estimada de 32,127 empleos directos y la llegada de 175 empresas operativas sobre una superficie de 4.6 millones de metros cuadrados. En este contexto, el abasto eléctrico continuo se consolida como un insumo crítico para la viabilidad de la infraestructura industrial.

Energía solar: eficiencia en costos frente a la tarifa regulada

Respecto a la estructura de la capacidad autorizada hasta el momento, Víctor Ramírez, director ejecutivo de IDEACS, detalló que de los 32 permisos vigentes, 30 corresponden a proyectos con una capacidad individual inferior a los 20 MW, mientras que solo dos superan dicho umbral.

El directivo subrayó que, en el comparativo frente a las tarifas finales del suministro básico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la tecnología solar fotovoltaica se posiciona como la alternativa de generación más competitiva en términos de costo nivelado de energía.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por el especialista, la generación fotovoltaica bajo esquemas de autoconsumo permite reducir los costos de suministro hasta en un 60% en comparación con la tarifa industrial regulada por la empresa productiva del Estado.