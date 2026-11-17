Las lunas tintadas pueden cambiar por completo el aspecto de un coche, pero no todas están permitidas en España. La normativa establece qué cristales pueden llevar láminas adhesivas y cuáles deben mantenerse libres de estos elementos para garantizar la visibilidad del conductor.

El artículo 19 del Reglamento General de Circulación establece que la superficie acristalada del vehículo debe permitir una visibilidad diáfana sobre la vía. Por eso, está prohibida la colocación de vidrios tintados o coloreados que no estén homologados.

Qué lunas pueden llevar láminas tintadas

La normativa permite utilizar láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores, pero con una condición concreta: el vehículo debe contar con dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas.

Además, las láminas deben cumplir la Orden ITC/1992/2010, que establece sus requisitos técnicos y excluye de su instalación el parabrisas y las ventanas laterales delanteras que forman parte del campo de visión directa del conductor.

Que una lámina sea oscura no determina por sí solo si es legal. Lo importante es dónde está instalada y que tanto el material como su colocación cumplan los requisitos de homologación.

El texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial considera infracción grave circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentariamente establecidas. Su artículo 80 fija para las infracciones graves una multa de 200 euros. Shutterstock

Cuál es la multa por llevar lunas tintadas ilegales

El texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial considera infracción grave circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentariamente establecidas. Su artículo 80 fija para las infracciones graves una multa de 200 euros.

La DGT multa así a quien circule con láminas que no cumplan estas condiciones.

Qué comprueba la ITV

Las láminas también se revisan en la ITV. Se verifica el marcado y que la instalación cumpla las especificaciones, sin burbujas de más de 2 milímetros ni despegues.

Por eso, una lámina que no cumple los requisitos puede traer problemas en la ITV, además de una sanción de tráfico.