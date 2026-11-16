El viernes 20 de noviembre termina el plazo voluntario para pagar las cuotas nacionales y provinciales del IAE de 2026.

El plazo para pagar en periodo voluntario los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de 2026 termina este viernes 20 de noviembre, incluido. La Agencia Tributaria fijó esa fecha para las cuotas nacionales y provinciales en una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 26 de junio.

Las empresas que hayan perdido el documento de ingreso o que no lo hayan recibido pueden recoger un duplicado en Hacienda. Para localizar la oficina correcta hay que comprobar qué cuota se paga: si es nacional, cuenta el domicilio fiscal de la empresa. Si es provincial, cuenta el lugar donde se ejerce la actividad.

Si el recibo no llegó o se perdió, el duplicado se recoge en la Agencia Tributaria de la provincia del domicilio fiscal para las cuotas nacionales y en la provincia donde se ejerce la actividad para las provinciales. Magnific

Qué empresas deben pagar el IAE en 2026 y quiénes están exentos

Con carácter general, deben pagar el IAE las sociedades y otras entidades que ejercen una actividad económica sujeta al impuesto, tienen un importe neto de la cifra de negocios de al menos un millón de euros y carecen de otra exención aplicable. Si la empresa pertenece a un grupo de sociedades en el que existe una relación de control, el umbral se comprueba con la cifra del conjunto del grupo.

Para una sociedad cuyo ejercicio coincide con el año natural, la cifra de referencia para el IAE de 2026 es la de 2024. La ley toma el periodo del Impuesto sobre Sociedades cuyo plazo de declaración terminó el año anterior al devengo del IAE.

Las personas físicas, incluidos los autónomos, están exentas. La ley también exime a quienes inician una actividad en España durante los dos primeros periodos impositivos en los que la desarrollan. Esta última exención exige que se trate de un inicio efectivo, por lo que no se aplica si la actividad ya se desarrollaba bajo otra titularidad.

Dónde pedir un duplicado del recibo del IAE si no llegó o se perdió

El BOE indica que, en ambos casos, el pago debe hacerse con un duplicado del documento de ingreso. Se recoge en una delegación o administración de la Agencia Tributaria de la provincia que corresponda.

Tipo de cuota del IAE Dónde recoger el duplicado Nacional En una delegación o administración de la Agencia Tributaria de la provincia del domicilio fiscal del contribuyente. Provincial En una delegación o administración de la Agencia Tributaria de la provincia donde se ejerce la actividad.

Así, una empresa con domicilio fiscal en Madrid que deba pagar una cuota provincial por su actividad en Valencia tiene que recoger el duplicado en Valencia.

Si el recibo pendiente corresponde a una cuota nacional, la oficina que le corresponde está en Madrid. La Agencia Tributaria permite localizar sus delegaciones y administraciones por provincia, municipio o código postal. Buscador oficial de oficinas de la Agencia Tributaria.

Cómo pagar el IAE y qué plazo tienen las cuotas municipales

Los autónomos que ejercen como personas físicas están exentos del IAE. Para las sociedades, el umbral general es de un millón de euros de cifra neta de negocios. Magnific

Con el documento original o con su duplicado, el ingreso se realiza a través de una entidad de crédito colaboradora en la recaudación. Para los recibos nacionales y provinciales de 2026, el periodo voluntario empezó el 16 de septiembre y termina el 20 de noviembre.

Las cuotas municipales tienen su propio calendario de cobro. Las empresas que tributen por esta modalidad deben consultar el plazo en el recibo o en el calendario fiscal del ayuntamiento o del organismo que gestione la recaudación.