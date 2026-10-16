Germán Jover, propietario de 11 pisos, cuestiona los límites al alquiler en Cataluña y denuncia la falta de garantías para los inversores inmobiliarios.

El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales problemas económicos y sociales de España. El aumento de los precios, las dificultades para encontrar alquileres asequibles y las nuevas regulaciones han profundizado el debate entre propietarios, inquilinos y administraciones públicas.

En este contexto, Germán Jover, propietario de 11 pisos, ha cuestionado las medidas adoptadas en Cataluña para intervenir el mercado del alquiler. El empresario asegura que abandonó las inversiones inmobiliarias en esta comunidad hace dos años debido a la falta de garantías que, a su juicio, enfrentan los propietarios.

Durante una intervención en el programa Espejo Público, de Antena 3, Jover sostuvo que las políticas destinadas a limitar los precios no han conseguido solucionar los problemas del sector y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la inversión inmobiliaria.

El multipropietario asegura que dejó de invertir en Cataluña hace dos años por las medidas adoptadas sobre el mercado de la vivienda. Fuente: EFE Borja Sanchez-Trillo

Germán Jover, propietario de 11 pisos: “Ha ido a peor, no a mejor”

El empresario considera que Cataluña se ha convertido en un territorio donde se prueban diferentes políticas de vivienda que, desde su perspectiva, no han ofrecido los resultados esperados.

“Deberíamos aplicar más el sentido común. Se está politizando un tema que es un problema. Veo que hay un problema muy grave”, manifestó Jover, según las declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

Su principal crítica está dirigida a las restricciones sobre los precios de los alquileres, que comenzaron a aplicarse en marzo de 2024 en determinados municipios catalanes declarados zonas de mercado residencial tensionado.

Desde la entrada en vigor de estas medidas, la valoración del multipropietario es negativa. “Ha ido a peor, no a mejor”, afirmó al referirse a la evolución del mercado inmobiliario.

Jover también cuestionó los mensajes de las administraciones sobre los resultados de la regulación. “Los políticos se llenaban la boca diciendo que en Cataluña los precios habían bajado”, señaló, antes de expresar su desacuerdo con la interpretación oficial de la evolución del mercado.

Por qué el dueño de 11 pisos decidió dejar de invertir en Cataluña

Uno de los principales argumentos de Jover es la incertidumbre que, según sostiene, generan las intervenciones públicas entre quienes destinan su capital al mercado residencial.

El empresario afirma que la normativa ha reducido las garantías para los propietarios y considera que esta situación puede provocar que parte de los inversores busquen oportunidades en otras comunidades autónomas.

“Los inversores cogen su dinero y se van e invierten en otro lado, el problema se queda en Cataluña”, advirtió durante su intervención televisiva.

Sus declaraciones reflejan una de las principales preocupaciones en el sector inmobiliario: que las limitaciones de precios y las nuevas obligaciones para los arrendadores puedan desincentivar la incorporación de viviendas al mercado del alquiler habitual.

Sin embargo, esta interpretación no implica que exista una relación causal demostrada entre todas las restricciones y una caída generalizada de la oferta. Para evaluar sus efectos también deben considerarse la demanda, la evolución de los contratos, la rentabilidad y las características de cada mercado local.

Qué dice la Ley de Vivienda sobre los límites al precio del alquiler en Cataluña

Cataluña fue una de las primeras comunidades autónomas en aplicar los mecanismos de contención de rentas previstos en la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda.

Las restricciones al precio del alquiler en Cataluña generan opiniones enfrentadas entre propietarios, administraciones públicas e inquilinos.

Desde marzo de 2024, los nuevos contratos de alquiler habitual en las zonas declaradas tensionadas están sujetos a límites específicos. Actualmente, la regulación comprende 271 municipios catalanes, según la Agencia de la Vivienda de Cataluña.

Las restricciones dependen de las características del inmueble, de los contratos anteriores y de si el arrendador tiene la consideración legal de gran tenedor.

Entre las principales condiciones se encuentran:

Límite sobre el precio anterior : como norma general, la renta de un nuevo contrato no puede superar la del contrato vigente durante los cinco años anteriores, con las actualizaciones y excepciones legalmente permitidas.

Restricciones para grandes tenedores: deben respetar también el sistema estatal de índices de referencia cuando corresponda, aplicándose el límite más bajo.

Viviendas sin alquiler reciente: si no han tenido un contrato de arrendamiento habitual durante los últimos cinco años, pueden quedar sujetas al índice de referencia en los supuestos previstos por la normativa.

Incrementos excepcionales: la legislación contempla determinadas circunstancias que permiten aumentar la renta hasta un 10% respecto del contrato anterior.

Además, la condición de gran tenedor no depende exclusivamente del número total de propiedades, sino también de su ubicación y de los criterios establecidos por la legislación aplicable.