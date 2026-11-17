La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso naranja por riesgo importante de temporal marítimo en toda la costa gallega y cantábrica. La medida afecta a Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, donde se espera un empeoramiento notable del estado del mar por la llegada de frentes atlánticos. El episodio sigue a las fuertes lluvias en el norte peninsular del lunes.

Dónde y desde cuándo rige el aviso

Según AEMET, se espera mar combinada del noroeste de entre 5 y 6 metros, con este calendario:

- Galicia: desde la tarde-noche de este martes 17 en el noroeste y el oeste de A Coruña y A Mariña, y desde la madrugada del miércoles en el suroeste de A Coruña, las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra.

- Asturias: todo el litoral, occidental y oriental, desde las 10:00 del miércoles 18.

- Cantabria: todo el litoral, desde las 13:00 del miércoles.

- País Vasco: el litoral de Bizkaia y Gipuzkoa, desde las 21:00 del miércoles.

Cómo evolucionará el temporal

El jueves 19 el aviso naranja se mantiene en buena parte del litoral, con olas de entre 5 y 7 metros y vientos del oeste o suroeste de fuerza 7, que pueden alcanzar fuerza 8 en el Cantábrico.

Medidas de seguridad ante el temporal marítimo

Las autoridades piden alejarse de paseos marítimos, playas, malecones, espigones y zonas de rocas, donde una ola puede arrastrar a personas. Tampoco conviene estacionar vehículos en zonas que el mar pueda alcanzar.

En el sector náutico y pesquero se aconseja amarrar y asegurar las embarcaciones. Si vas a conducir cerca de la costa, extrema la precaución. Ante cualquier incidente, llama al 112.