El Real Decreto-ley 27/2026 ha sido publicado en el BOE este 1 de octubre.

El Real Decreto-ley 27/2026, publicado en el BOE este 1 de octubre, modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sobre los contratos de alquiler de vivienda en España. De ese modo, los cambios sustituyen el anterior sistema de prórroga tácita anual por períodos sucesivos de cinco años, o siete años cuando el arrendador sea una persona jurídica.

La reforma mantiene, además, las prórrogas extraordinarias para determinados inquilinos en situación de vulnerabilidad y para las viviendas situadas en zonas de mercado residencial tensionado.

Cómo funcionaba hasta ahora la prórroga del alquiler

Para los contratos de vivienda firmados a partir del 6 de marzo de 2019, la duración inicial se pacta libremente entre propietario e inquilino. Si el plazo acordado es inferior a cinco años cuando el arrendador es una persona física, o a siete años cuando es una persona jurídica, el contrato se prorroga obligatoriamente por anualidades hasta alcanzar esos períodos mínimos.

Una vez cumplidos los cinco o siete años, si ninguna de las partes comunicaba su voluntad de no continuar, el contrato entraba en la denominada prórroga tácita. El régimen anterior permitía que esta se prolongara por períodos anuales hasta un máximo de tres años.

En esta etapa, el propietario debía comunicar su voluntad de no renovar con al menos cuatro meses de antelación y el inquilino con dos meses. Durante esos tres años de prórroga tácita, el arrendatario podía comunicar que no quería continuar con un mes de antelación a la fecha de finalización de cualquiera de las anualidades. Este es el sistema que cambia con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 27/2026 el 2 de octubre de 2026.

El nuevo decreto modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sobre los contratos de alquiler de vivienda en España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué cambia para los inquilinos desde el 2 de octubre

Prórrogas más largas: tras los 5 años de contrato (7 si el propietario es una persona jurídica), habrá prórrogas sucesivas de 5 o 7 años si ninguna parte comunica la no renovación.

Más preaviso para el propietario: deberá avisar con seis meses de antelación, frente a los cuatro actuales. El inquilino mantiene los dos meses .

Nueva indemnización: si el propietario comunica válidamente la no renovación, el inquilino tendrá derecho, con carácter general, a una compensación de al menos 12 mensualidades de renta , con los límites y excepciones previstos en la ley.

Excepciones: no habrá indemnización en determinados casos, como la necesidad del propietario de recuperar la vivienda, que el inquilino tenga otra vivienda apta en el municipio o que rechace una oferta válida de un nuevo contrato.

Las prórrogas actuales no cambian de inmediato: los contratos que ya estén en una prórroga tácita del antiguo artículo 10.1 continuarán bajo ese régimen hasta que finalice.

Vencimientos próximos: si quedan menos de seis meses para el vencimiento cuando entre en vigor la reforma, el propietario podrá avisar con un mínimo de cuatro meses de antelación.

La reforma mantiene una prórroga extraordinaria de hasta tres años para las viviendas en zonas tensionadas. Shutterstock

Prórrogas para zonas tensionadas

La reforma mantiene una prórroga extraordinaria de hasta tres años para determinados alquileres de vivienda habitual ubicados en zonas de mercado residencial tensionado cuya declaración siga vigente.

Para acceder a ella, debe haber terminado la prórroga obligatoria o alguna de las nuevas prórrogas del contrato, el propietario debe haber comunicado la no renovación y el inquilino debe solicitarla expresamente. Puede concederse por períodos anuales, manteniendo las condiciones del contrato.

El propietario debe aceptarla, salvo algunas excepciones, como que ambas partes acuerden nuevas condiciones, se firme un nuevo contrato con los límites de renta aplicables o exista una necesidad legalmente reconocida de recuperar la vivienda.

Sin embargo, vivir en una zona tensionada no garantiza automáticamente tres años más de alquiler, para eso, deben cumplirse todos los requisitos establecidos por la LAU.

Además, se mantiene una prórroga extraordinaria de hasta un año por vulnerabilidad social y económica acreditada mediante un informe de los servicios sociales. Por su parte, si el propietario es un gran tenedor de vivienda, deberá aceptarla salvo que se firme un nuevo contrato. Estas prórrogas no pueden acumularse y, cuando existan varias opciones, la de zona tensionada tiene carácter preferente.

¿Cómo verificar si vivo en una zona tensionada?

Para comprobar si una vivienda está ubicada en una zona de mercado residencial tensionado, el inquilino puede consultar el listado oficial que publica trimestralmente el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el BOE.

La resolución más reciente publicada corresponde al segundo trimestre de 2026. Actualmente, las zonas tensionadas se encuentran en cinco comunidades autónomas: Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias.