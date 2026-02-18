Naturgy logra superar los 2000 millones de euros de beneficio neto al registrar una ganancia de 2023 millones en 2025, cifra que explica un incremento del 6,4% en relación al ejercicio pasado. El Ebitda tuvo una leve baja del 0,6% al situarse en los 5.334 millones, como consecuencia de los tipos interés y la depreciación de divisas en Latinoamérica. El consejo de administración acordó adelantar la renovación de su presidente ejecutivo Francisco Reynés, hasta 2030, más allá de su actual plan estratégico. En tanto, las ventas netas ascendieron a 19.455 millones de euros, esto es un incremento del 1% en comparación con el año anterior. Las inversiones disminuyeron un 6%, producto de una menor inversión del 12,2% en el capex de crecimiento. Así, Naturgy en 2025 invirtió 2142 millones de euros, focalizándolas principalmente en las redes de distribución y el desarrollo de las energías renovables. En línea con su plan estratégico, las inversiones en redes representaron el 47% del total, mientras que las renovables representaron el 36%. Asimismo, se cerraron las condiciones comerciales y de precios hasta el final de 2027 en lo que se refiere al contrato de suministro por gasoducto desde Argelia, y se firmaron nuevos suministros de gas licuado con Estados Unidos. También se avanzó en la utilización del biometano en las redes de gas en España, que actualmente ya alcanza 170 GWh. La deuda neta a diciembre de 2025 se mantuvo estable en 12.317 millones de euros frente a los 12.201 millones de 2024. El ratio de deuda neta/Ebitda se mantuvo en 2,3 veces, a pesar del impacto de la recompra de acciones por 2.332 millones que se llevó a cabo en junio del ejercicio pasado. Por su parte, el cash flow (flujo de caja) subió un 58,1%, mientras que la liquidez cayó hasta los 9917 millones de euros frente a los 11.237 millones del periodo anterior. La compañía destaca que ambas cifras otorgan una enorme opcionalidad a la compañía para aprovechar oportunidades. El rating corporativo asignado por S&P se consolida en BBB con perspectiva estable. En la presentación de los resultados, Reynés destacó que “estos resultados constatan, una vez más, el compromiso y la capacidad de todo el equipo Naturgy para cumplir lo que promete, y también confirman que la compañía avanza con determinación en su hoja de ruta”, para enseguida añadir que “el proceso de transformación emprendido en 2018 nos permitió construir una compañía más sólida, eficiente y mejor preparada para afrontar el futuro desde una posición de mayor fortaleza, apoyada en un balance solvente y con una estrategia clara”. La compañía, además, se compromete a distribuir un dividendo mínimo de 1,8 euros por acción, superior al de 2025. “Todos estos objetivos se encuentran en línea con los del Plan Estratégico 2025-27 y demuestran el compromiso del equipo gestor con los planes elaborados”, resaltó. Por otra parte, el consejo de administración acordó convocar Junta General de Accionistas para el 24 de marzo, en la que someterá a aprobación el pago de un tercer y último dividendo de 57 céntimos de euro con cargo a 2025. Con esta cantidad, el dividendo total por acción se situaría en los 1,77 euros, por acción, por encima de los 1,70 euros comprometidos. Tras los recientes cambios accionariales, el Consejo de Administración acordó nombrar consejero a Lars Bespolka a propuesta de IFM, que aumenta sus consejeros dominicales de dos a tres. Asimismo, recibió la indicación del accionista Blackrock-GIP de que uno de sus tres consejeros dominicales renunciará a su puesto en el Consejo, reduciéndolos a dos. Adicionalmente, este órgano de gobierno decidió, también por unanimidad, adelantar la renovación del mandato del presidente ejecutivo y extenderlo hasta 2030. Con el objetivo de enfocarse en el largo plazo, el Consejo creó una Comisión de Visión estratégica, presidida por Francisco Reynes, y contará con la presencia de consejeros de todos los grupos representados en el Consejo.