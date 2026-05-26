Este martes, 26 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 83.757 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,45%.

En la última semana, el euro frente al rublo ruso registró un leve avance de 0.75%, mientras que en el último año acumuló una caída de -9.55%, señalando una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy la cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos cuatro días, reflejando un ligero aumento en su valor. Este cambio sugiere una recuperación del rublo frente a otras monedas, después de un periodo de estabilidad.

El análisis de esta tendencia indica que, al menos por el momento, el rublo podría estar encaminado hacia un fortalecimiento en el mercado, lo que podría generar un efecto favorable en la economía local.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso es del 5.48%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.28%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,6 RUB, según los últimos datos registrados.