En un momento en el que los analistas que siguen Naturgy están mejorando al alza sus previsiones, la empresa que preside Francisco Reynés, anunció que Unión Fenosa Distribución (UFD), la distribuidora eléctrica de grupo, invertirá un mínimo de 1218 millones de euros hasta 2029 para reforzar y digitalizar su red eléctrica en España. “Estas inversiones serán fundamentales para seguir mejorando el servicio que ofrece a sus casi cuatro millones de clientes e incrementar la capacidad de su red para dar entrada a nueva demanda”, explicó la compañía en un comunicado difundido esta mañana. También explicó que este volumen de inversión se mantiene en el nivel máximo dentro de los límites establecidos por el regulador y podría aumentar notablemente con la próxima aprobación del Real Decreto que regula los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. En efecto, en este punto conviene recordar que en España el crecimiento de las inversiones en redes eléctricas está limitado en función de unos parámetros que fija el Gobierno y que están referenciados al crecimiento del PIB. Sin embargo, el Ejecutivo se planteó flexibilizar esos parámetros para permitir, durante unos años, más inversiones. La tercera eléctrica del país, por detrás de Iberdrola y Endesa, afirmó que las actuaciones previstas en este periodo se destinarán principalmente a innovación y aplicación de nuevas tecnologías vinculadas con la telemedida y la sensorización, así como al robustecimiento de las infraestructuras a través de la construcción de nuevas líneas y subestaciones, o la renovación y modernización de instalaciones ya existentes. Por otra parte, las inversiones se enmarcan dentro de la ambición de Naturgy para impulsar la transición energética a través de la inversión en redes y energías renovables y la mejora continua de sus operaciones con la progresiva digitalización y automatización de sus procesos. En 2026, por ejemplo, la compañía destinará esta inversión a proyectos de supervisión avanzada en baja tensión, actuaciones en media y alta tensión, ciberseguridad y gestión avanzada de activos, entre otros. La inversión en el periodo se repartirá entre todos los territorios en los que UFD está presente: Galicia, donde UFD es el principal distribuidor eléctrico, con una partida de 519 millones de euros entre 2026 y 2029; Castilla-La Mancha otros 337 millones, la Comunidad de Madrid se apunta con 217 millones y Castilla y León con 145 millones. Actualmente, UFD da servicio a 3,9 millones de puntos de suministro, a través de una red de 116.600 kilómetros de líneas de alta, media y baja tensión. De acuerdo a la compañía, estas inversiones permitirán a UFD seguir incrementando la calidad del suministro eléctrico en su red. De hecho, la eléctrica logró mejorar un 11% el servicio ofrecido a sus clientes respecto al nivel de hace cinco años, medido a través del tiempo de interrupción equivalente a la potencia instalada (TIEPI). Este indicador se situó en 31,9 minutos al cierre de 2025. “Los elevados volúmenes de inversión de los últimos años permitieron que la fiabilidad de nuestro servicio alcance el 99,99%”, sostuvo Mónica Puente, directora de Redes Electricidad España en Naturgy, quien añadió que la empresa invierte en optimizar el uso de la red, ampliar capacidad y garantizar la resiliencia. Puente garantizó que “lo haremos hasta el límite que establece el regulador, para avanzar en digitalización y fortalecer nuestra infraestructura ante eventos extraordinarios o fenómenos meteorológicos adversos, situaciones cada vez más frecuentes en las que se demuestra la profesionalidad de nuestro equipo humano y el de las empresas colaboradoras”. La junta general de accionistas de Naturgy celebrada el pasado mes de marzo, y que contó con la presencia de sus accionistas de referencia (Criteria, CVC, IFM y Corporación Alba y Sonatrach), aprobó el pago, a partir del 31 de marzo, de un dividendo complementario de 0,57 euros por acción con cargo a los resultados de 2025. Esta cantidad, junto con las ya abonadas a cuenta durante el año, totalizan un dividendo de 1,77 euros por acción, y suponen un incremento de la retribución al accionista de más del 10% respecto al ejercicio anterior. Asimismo, vale destacar que Naturgy logró en 2025 un beneficio histórico de 2023 millones de euros cumpliendo con todos los compromisos adquiridos, incluso en un escenario energético que se deterioró en la segunda parte del año. La compañía desplegó un importante plan de inversiones de 2142 millones de euros focalizado prioritariamente en las redes de distribución de gas y electricidad, y el desarrollo de las energías renovables, ambas claves para avanzar en la transición energética. En febrero, Naturgy presentó su Plan Estratégico hasta 2027, en el que prevé elevar un 10% las inversiones para alcanzar los 6400 millones de euros. De esta cantidad, la compañía tiene previsto destinar la mitad de las inversiones al negocio de redes, un 30% al desarrollo de proyectos renovables y el 20% restante a la comercialización y a la gestión de la energía. Esta fortaleza financiera del grupo, junto a su política de dividendos, entre otras cuestiones, hace que el 86% de analistas que siguen la compañía recomiendan comprar o mantener los títulos de la compañía que lidera Reynés. Además, casi una tercera parte aconseja comprar, una proporción que duplica a quienes recomiendan vender. Así pues, JP Morgan, Goldman Sachs, CaixaBank, RBC y Mediobanca sitúan sus valoraciones por encima de los 30 euros. A primera hora de la tarde, los títulos de Naturgy se están negociando a 27,41 euros, mientras en lo que va de año se revalorizaran el 5,68%.