La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este martes, 26 de mayo de 2026 es de 17,22 euros y documentan un total de 10.618 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,23%.

En los últimos 10 días, Enagás S.A mostró un sesgo claramente alcista: siete avances y tres retrocesos, con cinco subidas seguidas en el tramo central, una breve corrección posterior y un cierre en rebote que mantiene la inercia positiva.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se ha situado en 9.71%, lo cual es significativamente menor que su volatilidad anual del 22.01%. Esto indica que su comportamiento en el último periodo ha sido mucho más estable, con menos variaciones en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, lo que indica que, tras deducir todos los gastos, se ha generado un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid y fundada en 1972, es el gestor técnico del sistema gasista español e integra el Ibex 35. Se dedica al diseño, operación y mantenimiento de gasoductos, plantas de GNL y almacenamientos; no produce gas, ofrece servicios regulados de transporte, regasificación y almacenamiento.

Su línea de negocio es principalmente la gestión de infraestructuras energéticas en España y, en expansión, proyectos de gases renovables como hidrógeno y biometano. Datos de interés: opera la mayor parte de la red troncal y varias plantas de GNL, cotiza en la Bolsa de Madrid (ticker ENG) y participa en corredores e interconexiones europeas clave.