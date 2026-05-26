Este 26 de mayo de 2026, las acciones de Repsol (REP), que se enmarca dentro del sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles, inician la jornada en España con un precio de 21.81 euros por unidad en el IBEX 35. Además, el volumen de negociación alcanza los 78,627 títulos, lo que representa una ligera variación del 0.28% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, Repsol mostró volatilidad con predominio de descensos (6 frente a 4 avances), encadenando tramos bajistas al inicio, a mitad y casi al final y cerrando con un ligero repunte.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana es del 25.59%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 28.57%. Dado que el 25.59% es menor que el 28.57%, se puede concluir que el comportamiento de Repsol en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su comportamiento a lo largo del último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 1.76B, lo que refleja el fondo de inversión disponible para la empresa.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética española con sede en Madrid. Es un grupo integrado que explora y produce hidrocarburos, refina petróleo y fabrica productos químicos, combustibles, lubricantes y soluciones energéticas.

Sus líneas de negocio abarcan Upstream (exploración y producción), Industrial (refino y química) y Comercial y Renovables (electricidad y gas, estaciones de servicio, movilidad eléctrica, biocombustibles e hidrógeno). Cotiza en el Ibex 35 y destaca por su plan de descarbonización con objetivo de cero emisiones netas en 2050, presencia internacional y amplia red en la península ibérica.