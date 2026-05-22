Administración no excusa: qué deben hacer los familiares del titular de una cuenta bancaria para no heredar deudas.

En España, al momento del fallecimiento de una persona, sus cuentas bancarias no se cierran automáticamente ni quedan exentas de obligaciones. Por el contrario, estas forman parte de la herencia, junto con bienes, derechos y posibles deudas con Hacienda.

Una gestión inadecuada o tardía puede resultar en sanciones, comisiones acumuladas o incluso en la asunción involuntaria de cargas económicas.

El marco legal establece una serie de pasos precisos que los familiares o herederos deben seguir para proteger su patrimonio y cumplir con las obligaciones fiscales. Conocer estos procedimientos es fundamental para evitar errores que, en numerosas ocasiones, surgen por falta de conocimiento.

Qué hacer al fallecer el titular de una cuenta bancaria

Una vez identificadas las cuentas, es fundamental notificar el fallecimiento al banco. Para ello, la entidad suele requerir el certificado de defunción y el testamento o, en su defecto, una declaración de herederos. Hasta que se complete este procedimiento, la cuenta queda bloqueada y no se podrán efectuar disposiciones de fondos.

El primer paso tras el fallecimiento es comprobar la existencia de cuentas bancarias activas a nombre del fallecido. Para ello, los herederos pueden dirigirse a la Administración Tributaria, pues las entidades financieras están obligadas a informar sobre las cuentas de sus clientes que han fallecido.

Este trámite permite conocer si existen saldos disponibles, productos financieros asociados o deudas pendientes. Contar con esta información desde el inicio previene movimientos indebidos y facilita una adecuada planificación de la herencia.

Razones para cerrar las cuentas bancarias de personas fallecidas

El cierre de las cuentas tras la acreditación de la condición de heredero permite evitar costes innecesarios y organizar de manera adecuada la distribución de bienes conforme a la normativa vigente.

El mantenimiento de cuentas pertenecientes a una persona fallecida puede acarrear comisiones de mantenimiento, intereses o cargos automáticos que incrementan el saldo negativo con el tiempo. Estas sumas pueden llegar a formar parte de la herencia y repercutir directamente en los herederos.

Asimismo, si no se toman medidas, la cuenta puede quedar en estado de abandono. La normativa estipula que, si transcurren 20 años sin que nadie reclame los fondos, el dinero se transfiere al Estado español. La Agencia Tributaria dispone de procedimientos específicos para gestionar tales situaciones.

Evita heredar deudas fiscales: pasos clave tras un fallecimiento

La normativa ofrece tres alternativas. La primera es la aceptación pura y simple, que implica asumir tanto los bienes como las deudas del difunto. Esta opción conlleva un riesgo elevado si no se conoce con precisión la situación patrimonial.

La segunda opción es la aceptación a beneficio de inventario. En este escenario, las deudas se satisfacen exclusivamente con los bienes heredados, sin comprometer el patrimonio personal del heredero. Es la opción más recurrida ante dudas sobre posibles obligaciones con Hacienda o con terceros.

Administración no excusa: qué deben hacer los familiares del titular de una cuenta bancaria para no heredar deudas. Fuente: Shutterstock.

La tercera alternativa es renunciar a la herencia. Si las deudas superan notablemente el valor de los bienes, esta decisión permite eludir cualquier responsabilidad económica derivada del fallecimiento.

Uno de los aspectos más delicados de una herencia es la posible existencia de deudas fiscales. En España, las deudas no se extinguen con la muerte del titular y pueden ser transmitidas a los herederos si estos aceptan la herencia sin cautela.

Elegir adecuadamente entre estas opciones es crucial para no heredar deudas con Hacienda y evitar repercusiones económicas a largo plazo. Por ello, los expertos aconsejan actuar con prudencia, recopilar toda la información financiera disponible y formalizar cada paso conforme a la normativa vigente.