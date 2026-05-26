Tras 55 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 40 personas

La histórica fábrica del grupo Euroquímica, propietaria de los detergentes y jabones Lagarto , cerrará definitivamente sus puertas en Zaragoza tras 55 años de actividad ininterrumpida. La compañía decidió trasladar toda la producción a Illescas, en Toledo, donde ya concentra gran parte de su actividad industrial y corporativa.

El cierre pone fin a una de las plantas más emblemáticas de la industria aragonesa. La fábrica ubicada en el polígono Malpica comenzó a operar en 1971 y durante décadas fue uno de los principales motores de producción de la compañía.

La decisión fue adelantada por medios regionales y posteriormente confirmada por distintas fuentes sindicales. La medida afecta directamente a decenas de trabajadores que ahora afrontan un escenario de incertidumbre laboral.

Tras 55 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 40 personas

Qué pasará con los trabajadores tras el cierre de la fábrica del jabón Lagarto

La empresa abrió un proceso de movilidad geográfica contemplado en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. Según fuentes sindicales, la decisión afectará a cerca de 40 trabajadores de la planta zaragozana.

El traslado de la producción comenzará previsiblemente durante el segundo semestre de 2026, una vez concluido el periodo legal de consultas con los representantes de los trabajadores. Este proceso no podrá extenderse más de 15 días.

Desde CC.OO. Industrias Aragón mostraron preocupación por el impacto de la medida sobre toda la plantilla. En la fábrica conviven perfiles jóvenes con empleados veteranos que llevan décadas vinculados a la compañía y que ahora afrontan un futuro laboral incierto.

Por el momento, según explicó Víctor Fortuño, representante sindical, “la mesa de negociación aún no se ha formalizado ni se ha recibido la documentación pertinente por parte de la empresa”.

Por qué Euroquímica decidió cerrar la histórica planta de Zaragoza

Euroquímica busca concentrar toda su producción en una única planta industrial ubicada en Illescas, Toledo. Allí ya se encuentra gran parte de la actividad productiva y también la sede social de la compañía.

La planta de Zaragoza mantenía un papel estratégico por su ubicación logística, especialmente para abastecer al norte peninsular y facilitar las exportaciones a mercados exteriores. Sin embargo, la empresa optó finalmente por centralizar toda la producción.

La compañía atraviesa además un proceso de reestructuración desde hace varios años. En 2022 Euroquímica tuvo que solicitar concurso de acreedores y en 2023 logró evitar la quiebra tras la entrada del fondo luxemburgués Tertius Capital.

El grupo también aplicó en 2024 un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó al 20% de su plantilla total , cerca de 80 trabajadores entre ambas sedes, aunque finalmente se resolvió mediante bajas incentivadas y salidas voluntarias.

Tras 55 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 40 personas

La historia del jabón Lagarto y el origen de una marca histórica en España

La marca Lagarto nació en 1914, cuando un industrial de San Sebastián transformó su negocio de velas en una fábrica de jabón debido al avance de la luz eléctrica en los hogares.

Décadas más tarde, en 1971, abrió la planta de Zaragoza, que desde los años ochenta se convirtió en uno de los grandes centros de producción de la compañía. En 1992, Euroquímica adquirió la marca y comenzó a gestionar simultáneamente las instalaciones de Illescas y Malpica.

La tradicional pastilla de jabón con letras rojas en mayúsculas se transformó en uno de los productos más reconocidos de varias generaciones de consumidores españoles. El nombre de la marca también tiene una historia particular: surgió porque los primeros trabajadores desconfiaban de la maquinaria y exclamaban “¡Lagarto!, ¡lagarto!” mientras observaban el proceso de fabricación.

El director general de Euroquímica, Sergio Talavera, reconoció recientemente la importancia histórica de la marca al afirmar: “Hemos salvado la compañía gracias a una marca como Lagarto, probablemente si hubiéramos tenido otra no estaríamos hablando”.

Talavera también defendió el valor simbólico del producto y aseguró: “Nosotros nos sentimos muy orgullosos del jabón lagarto” y destacó que “la marca es el leitmotiv” de la compañía.