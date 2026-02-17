Enagás cerró 2025 con un beneficio después de impuestos de 339,1 millones de euros, dejando así atrás el rojo del ejercicio pasado que alcanzó los 299,3 millones, producto de la minusvalía contable de la venta de Tallgrass Energy y el impacto negativo por el laudo en Perú. Por otra parte, la empresa explica que el resultado incorpora las plusvalías de la rotación de activos. Así, la venta de Soto La Marina sumó 5,1 millones de euros y la de Sercomgas contribuyó con otros 9,6 millones. A estas dos operaciones hay que añadirles la revalorización por la adquisición del 51% de Axent y la actualización del valor razonable del laudo del Gasoducto Sur Peruano (GSP) en 41,2 millones. Excluyendo el impacto de esta rotación y revalorización de activos, Enagás alcanzó en 2025 un beneficio después de impuestos de 266,3 millones de euros y un Ebitda de 675,7 millones, superando los objetivos anunciados por la compañía. “Estos resultados positivos están impulsados principalmente por la efectividad del Plan de Eficiencia de Enagás, que permitió reducir los gastos operativos recurrentes un 0,6% con respecto a 202, y por el comportamiento de las sociedades participadas”, según el informe que la gasista envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los ingresos operativos se situaron en 976,8 millones de euros, esto es un incremento del 7% en relación a 2024. Y si bien el marco regulatorio restó alrededor de 57 millones, Enagás lo compensó con mayores ingresos regulados, especialmente los vinculados a los trabajos de sellado de los pozos del proyecto Castor que, a cierre de año, Castor aportó 125,9 millones en ingresos, frente a 119,9 millones en costes, con un impacto prácticamente neutro en el Ebitda. En tanto, tal como se destacó, el Ebitda alcanzó los 675,7 millones de euros, superando el objetivo anual de 670 millones. De acuerdo a la empresa, esta mejora se apoyó en el Plan de Eficiencia en costes y el buen comportamiento de las sociedades participadas. Los gastos operativos recurrentes bajaron un 0,6% respecto al mismo periodo del año anterior, por debajo del crecimiento máximo previsto en el plan estratégico. El EBIT se situó en 368,1 millones de euros, lo que supone una caída del 14,1% interanual, y se traduce en 60,6 millones menos. Este descenso responde, en gran medida, a efectos contables y comparativos tras la desconsolidación de activos como Tallgrass Energy, que en 2024 inflaban el resultado operativo. La empresa que lidera Arturo Gonzalo destaca que los gastos financieros descendieron un 20,5% en 2025 por la reducción de deuda media. “Enagás mantiene un perfil de riesgo financiero bajo y un coste medio de la deuda bruta del 2,1%, que mejoró significativamente con respecto al 2,6% en 2024”, explica. La inversión neta fue de 74,6 millones de euros, resultado de 194,3 millones invertidos y 119,7 millones desinvertidos. Enagás mantiene así una política inversora selectiva, alineada con la preservación de caja. Las Sociedades Participadas fueron clave en 2025 con una aportación conjunta a los resultados de 155,3 millones de euros. Asimismo, el Sistema Gasista Español demostró de nuevo su excelente desempeño y su papel crítico para la seguridad energética, con una disponibilidad del 100%. Su robusta salud financiera generó un superávit de 800 millones de euros desde 2022 hasta 2024. La demanda de gas natural transportada, que incluye demanda nacional más exportaciones, creció un 7,4% hasta alcanzar los 372 TWh (respecto a los 346 TWh de 2024), impulsada por el incremento de la demanda para generación eléctrica, que aumentó un 33,4%, y por las exportaciones, que se incrementaron un 17,3%. En cuanto al hidrógeno, en el año 2025 se dio un impulso decisivo para el hidrógeno renovable en España, Europa y el mundo, con importantes avances empresariales con proyectos en operación y un sólido apoyo institucional. Enagás subraya que hasta la fecha el Gobierno de España adjudicó en torno a 3.100 millones de euros en subvenciones para apoyar el despliegue de alrededor de 4 GW de electrolizadores en España. “En 2025, España volvió a situarse en una posición de liderazgo con un 59% de los proyectos presentados en la segunda subasta del Banco Europeo del Hidrógeno y con las ofertas más competitivas del continente. Del total de proyectos registrados, el 64% requiere de infraestructuras lineales”, dice en la cuenta de resultados. Así las cosas, el año pasado, la Red Troncal Española de Hidrógeno y H2med avanzaron de forma importante. Respecto a H2med, Enagás constituyó en 2025 la sociedad vehículo BarMar, junto a NaTran y Teréga, y se completaron los estudios geofísicos de este corredor submarino, que confirman su viabilidad técnica. Respecto al tramo con Portugal (CelZa), se adjudicó la ingeniería de detalle del tramo español. Para este ejercicio, Enagás prevé un beneficio después de impuestos recurrente de 235 millones de euros, mientras vaticina un Ebitda de aproximadamente 620 millones. En cuanto a la inversión prevista, estará en 225 millones. Por último, se marcó un objetivo de deuda neta en torno a 2.400 millones. La compañía abonará un dividendo de 1 euro por acción.