Movimiento de relevancia en el accionariado de Naturgy. JP Morgan comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que concluyó el proceso de colocación acelerada de acciones de Naturgy por el vehículo de inversión GIP, controlado por BlackRock.

La operación involucró la venta de 68.825.911 de acciones, que representan el 7,1% del capital social de Naturgy en poder GIP, operación valorada en 1703,4 millones de euros. El precio de venta, de 24,75 euros por acción, es inferior en casi un 5,4% al precio al que cerraron ayer las acciones de Naturgy (26,16 euros por título). La acción de la ex Gas Natural cae un 5,70% a primera hora de la tarde.

Así pues, una vez que se liquide la operación, el vehículo de BlackRock reducirá su participación en la gasista del 18,5% a 11,42%.

De acuerdo a la estrategia que suele seguir el fondo liderado por el CEO Larry Fink, seguramente conservará esa posición mínima en la energética española, convicción que se apoya en la apuesta del fondo por participaciones más reducidas en el accionariado de de las empresas donde invierte

La nota enviada a la CNMV aclara que esta participación queda sujeta un compromiso de no disposición de acciones (lock-up) de 90 días.

Esta transacción convierte a BlackRock como cuarto accionista de Naturgy al tiempo que fortalece la posición de Criteria Caixa como primer accionista con el 24% del capital social.

En segundo lugar sigue CVC/ Rioja Acquisition con 18,6%, mientras el fondo australiano IFM ocupa el tercer escalón, dejado libre por GIP, con el 15,7% de las acciones. Y tras GIP, ahora con el 11,42 del paquete accionarial, aparece Sonatrach con el 4,1%.

También representa para el fondo un gran negocio ya que se hará con una muy importante plusvalía. Veamos. GIP, que fue adquirida por BlackRock en 2024, entró en el capital de la gasista en 2016, tras comprar una participación del 20% a Repsol y Criteria por unos 3802 millones de euros .

Previamente, los vendedores sellaron un acuerdo por el que cada uno de ellos se desprendía de un 10% del capital a un precio unitario de 19 euros por acción. Esto es 5,75 euros menos del valor al que vendió BlackRock el 7,1% de su participación en Naturgy. A esta diferencia entre el precio de compra y el de venta, hay que añadir los históricos dividendos repartidos por la compañía a lo largo de todos estos años.

¿Se viene una reordenación accionarial?

Lo cierto es que el mercado ya comenzó a especular con posibles nuevos movimientos en el accionariado de Naturgy que, en caso de suceder, provocaría una fuerte reordenación accionarial. La pregunta es que si tras la desinversión de BlackRock cabe la posibilidad de que se anuncie la llegada de un nuevo inversor institucional con suficiente peso en el capital social de Naturgy.

También están aquellos observadores que apuntan a un socio industrial. Quienes juegan sus fichas por esta opción, algunos están tentados en colocarlas en el casillero de Abu Dhabi National Energy Company (Taqa), ya que recuerdan que en su momento Criteria Caixa negoció con la emiratí para que ésta lanzara una OPA y controlar conjuntamente la empresa, operación que finalmente quedó en intento por discrepancias entre las partes por la gobernanza.

En concreto, quienes no descartan un nuevo intento de Taqa de entrar en el capital de Naturgy aseguran que la compañía nunca perdió el interés de entrar en la gasista, por lo que podría ser un posible comprador.

Incrementar el capital flotante

Con la venta de parte de la participación de GIP, Naturgy aumenta la liquidez, tema que por su falta preocupa a los directivos de la empresa. Para solucionarlo, la energética presentó una auto opa por el 10% del capital que supuso que todos los accionistas redujeran su presencia en ese 10%.

Asimismo, el pasado 7 de octubre Naturgy volcó al mercado el 3,5% de sus acciones para incrementar el capital flotante en línea con el Plan Estratégico 2025-2027. La jugada consistió en una colocación de aproximadamente 34,1 millones de acciones propias dirigida a inversores cualificados.

Esta transacción se sumó realizada por la compañía el pasado mes de agosto. Así, la autocartera de Naturgy quedó reducida al 0,94%.

Con la suma de todas estas transacciones, el free float de la compañía se situó en aproximadamente un 18,7% de su capital social, umbral con el que Naturgy buscó su reincorporación a los principales índices bursátiles internacionales, especialmente los de la familia MSCI, objetivo que logró el pasado 6 de noviembre.

Momento dulce

El movimiento del fondo se da cuando la gasista que preside Francisco Reynés presentó una cuenta de resultados récord en los primeros nueve meses del año con un beneficio neto de 1.668 millones de euros, cifra que explica un incremento del 5,6% en comparación con el mismo lapso de tiempo de 2024.

Por su parte, El resultado operativo bruto (Ebitda) se mantuvo prácticamente estable, en 4214 millones de euros, en línea con los máximos alcanzados un año antes.

Durante la presentación la empresa explicó que este excelente balance obedeció a la fortaleza de los negocios liberalizados y el sólido desempeño operativo de su división de energía.

Por otra parte, Naturgy pagó dos dividendos a cuenta en 2025: un primer dividendo de 0,60 euros brutos el 30 de julio de 2025 y un segundo dividendo de 0,60 euros brutos el 5 de noviembre de 2025, sumando un total de 1,20 euros brutos por acción. En tanto, se espera que la retribución para este ejercicio alcance los 1,70 euros por acción.