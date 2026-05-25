En esta noticia Una gran empresa anunció despidos masivos: quiénes serán los afectados

En un contexto de costes operativos elevados, revisión de inversiones y un consumo más moderado, numerosas empresas se encuentran ajustando sus estructuras con el objetivo de mejorar la eficiencia. La digitalización y la reorganización interna continúan siendo los pilares de la estrategia para los grandes grupos de presencia nacional.

En este contexto, una multinacional con miles de empleados en España ha confirmado la implementación de un recorte de plantilla que afecta a diversas divisiones. Este anuncio se presenta en un clima de inestabilidad laboral, en el que los ERE (despidos colectivos) y los planes de ajuste vuelven a situarse en el epicentro del debate económico.

Despidos masivos en toda España: una de las empresas más importantes deja sin empleo a cientos de trabajadores (foto: archivo).

Una gran empresa anunció despidos masivos: quiénes serán los afectados

Ajustes en la plantilla de Amazon España

El ajuste se lleva a cabo mediante un ERE en Amazon Spain Services, la filial que integra funciones corporativas y de soporte. Este proceso afecta a cientos de trabajadores en España, con una notable incidencia en las oficinas de Madrid y Barcelona.

De acuerdo con la información proporcionada a los representantes sindicales, el alcance final de la reducción dependerá del periodo de consultas y de las salidas acordadas, una práctica común en este tipo de procesos en el contexto del marco laboral español.

Reestructuración empresarial: claves y desafíos

Se refiere a Amazon España. La empresa ha enmarcado este ajuste en una estrategia global orientada a la revisión de costes y a la reorganización tras el notable crecimiento registrado en los últimos años.

La reestructuración no influye en la red de centros logísticos ni en las operaciones de reparto, sino en áreas corporativas y de servicios, buscando simplificar la estructura, eliminar duplicidades y ajustar la plantilla a un nuevo ciclo de negocio.

El caso de Amazon se inserta en una tendencia más amplia de reducción de empleo en sectores tales como la tecnología, la distribución, el consumo, la industria y la logística. En el contexto español, tales ajustes suelen llevarse a cabo mediante ERE negociados, cuyas condiciones fluctúan dependiendo del convenio colectivo y de la antigüedad del trabajador.

Estos cambios en el entorno laboral reflejan una reestructuración notable en diversos sectores económicos, lo cual puede afectar significativamente a la fuerza laboral.

Distintos grupos empresariales han activado planes de ajuste para contener costes y mejorar márgenes, reflejando así un cambio de ciclo tras años de expansión acelerada.

En este contexto, se vislumbran acciones estratégicas que buscan adaptarse a la nueva realidad del mercado.

Estos movimientos confirman una dinámica de ajuste que sigue extendiéndose por el mercado laboral español y cuyo alcance dependerá de la evolución del consumo, la inversión y la situación económica en los próximos meses.

El repaso de procesos comunicados o acordados recientemente deja ejemplos en sectores muy distintos. Estas son algunas de las cifras más citadas:

Amazon (Spain Services): varios cientos de trabajadores afectados en Madrid y Barcelona.

Alcampo: entre 565 y 633 empleados , frente a una previsión inicial de 710.

PepsiCo: el posible ERE podría afectar a 350–400 personas en España.

Tubos Reunidos: 301 trabajadores afectados.

TEKA: principio de acuerdo para 66 salidas .

Ericsson España: despido colectivo anunciado, sin cifra pública por el momento.

Nota: estas cifras corresponden a procesos comunicados oficialmente o en negociación, según información publicada por medios económicos y fuentes sindicales.