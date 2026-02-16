Hoy se confirmó la firma del acuerdo por el que el grupo financiero global Macquarie junto con Amancio Ortega, a través de su sociedad inversora Pontegadea, y el fondo Unisuper, se hacen con el grupo logístico Qube Holdings, tras presentar una oferta no vinculante que valora la empresa, también australiana, en 11.600 millones de dólares australianos, que al cambio representan unos 6.900 millones de euros. El pasado 24 de noviembre presentó una propuesta por la compañía de logística, por la que ofreció 5,2 dólares australianos (3,10 euros) por cada uno de sus títulos, equivalente a una prima del 28% respecto al cierre inmediatamente anterior a la presentación de la proposición. Gracias al buen recibimiento que tuvo la oferta por los inversores del grupo logístico, la compra no se produce mediante una OPA, sino con un acuerdo aprobado en junta de accionistas. La historia de esta operación dice que Macquarie contó con un periodo de exclusividad que venció el primer día de febrero. Así las cosas, la sociedad australiana comunicó en su momento a la Australian Securities Exchange (ASX), la Bolsa de valores de Australia, el bid conduct agreement, en el que se determina el resto de los nombres del consorcio, que finalmente ingresaran a partir de hoy lunes en Qube. Así pues, en el comunicado remitido a la ASX, a comienzos de este mes, las compañías acordaron trabajar juntas para evaluar, desarrollar y negociar la transacción. El acuerdo de intenciones también determinó que, si bien actúan como un consorcio, cada parte mantiene su propia capacidad de decisión independiente y realiza su propia due diligence sobre Qube. Por último, si un miembro decide retirarse del consorcio, debe notificarlo puntualmente a Macquarie por escrito “en cualquier momento” antes de la ejecución del plan para estructurar la transacción (scheme implementation deed). De esta manera, los negocios del dueño de Zara ya alcanzan también Oceanía. Este movimiento responde a la estrategia de diversificación de la compañía. Roberto Cibeira Moreiras, consejero delegado de Pontegadea, mostró su satisfacción por expandir la cartera global de inversiones de Pontegadea hacia Australia y añadió, en un comunicado en el que confirmó la operación, que esta operación fortalece su compromiso de invertir en infraestructura innovadora respaldados por socios sólidos como Macquarie Asset Management. “Esperamos aportar nuestra amplia experiencia para respaldar el crecimiento continuo y el éxito a largo plazo de Qube”, concluyó. Vale destacar que la firma inversora del dueño de Inditex, cuyo core business es el negocio inmobiliario, y que cuenta con una cartera supera los 20.000 millones de euros, invirtió en logística y bienes raíces en Estados Unidos donde se hizo con almacenes logísticos, mientras el pasado mes de julio se hizo con el 49% del grupo británico portuario PD Ports, tras cerrar un acuerdo con Brookfield. En cuanto a Macquarie, la compañía informó que las ganancias mejoraron en sus principales divisiones durante el tercer trimestre, lo que respalda unas condiciones de negociación que calificó de satisfactorias, mientras que una perspectiva más sólida a corto plazo impulsó al alza el precio de sus acciones. Asimismo, en sus indicadores a corto plazo, el banco señaló que espera que los ingresos relacionados con inversiones en Macquarie Capital aumenten, que los otros ingresos operativos netos en Macquarie Asset Management sean significativamente superiores y que los ingresos por materias primas en Commodities and Global Markets (CGM) también se incrementen. En lo que respecta a Qube, el grupo se dedica a proveer servicios de logística integral, que incluye el almacenaje, los puertos, el transporte por carretera o la fabricación de contenedores, hecho que lo convierte el mayor proveedor australiano de servicios logísticos para importación y exportación. Sus operaciones abarcan el arrendamiento de contenedores, terminales de carga y servicios de transporte por carretera y ferrocarril. Además opera en el mercado minero, energético y de la construcción. Portfolio de actividades que desarrolla con una plantilla de 10.000 empleados.