Cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 50 personas tras 20 años de actividad.

Steelgran Componentes S.A., una empresa con más de 20 años de historia en Granada, ha anunciado el cierre definitivo de su planta en Pulianas, dejando sin empleo a cerca de 50 trabajadores.

Constituida el 20 de septiembre de 2005, esta sociedad anónima (CIF A18741215) se dedicaba principalmente a la transformación de acero inoxidable y la fabricación de campanas extractoras para cocinas, actividad que heredó de la antigua Portinox.

Tras 20 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 50 personas Sindicato CCOO

¿Por qué cerró esta empresa después de 20 años?

Ubicada en la Carretera de Pulianas Km 6, en el área metropolitana de Granada, la convirtió en una de las referencias industriales del sector metalúrgico en el sur de España.

La empresa, que contaba con 50 empleados según datos mercantiles, ha confirmado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción.

La producción se detuvo a finales de 2025 y el cierre definitivo fue en marzo de 2026. Según información disponible, la decisión se enmarca en un traslado de la producción a Portugal, tras la venta de la compañía por Teka a un grupo chino en 2024.

El acuerdo indemnizatorio que alcanzaron los trabajadores

Ante el anuncio del ERE, el comité de empresa, presidido por CCOO, logró un acuerdo en el acto de conciliación previo a la huelga. Los casi 50 trabajadores percibirán indemnizaciones de 45 días por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades, tal como establece el convenio colectivo.

Este beneficio se aplica a toda la plantilla, independientemente de su antigüedad. Justamente, en asamblea, los trabajadores ratificaron el acuerdo con 43 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención (46 participantes de 49).

El presidente del comité, Javier Trapero (CCOO), valoró positivamente el pacto porque “evita la huelga” y garantiza “la paz social” durante las últimas semanas de actividad. Además, se reconoció la antigüedad real de algunos empleados, evitando posibles litigios judiciales.

Tras 20 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 50 personas Shutterstock

Otro logro destacado es que los trabajadores con al menos 6 años de antigüedad podrán optar a un plan de recolocación a través de una agencia externa o, en su defecto, recibir un complemento indemnizatorio de 4000 euros. Muchos de los afectados tienen más de 25 años de antigüedad y rondan los 50 años de edad, lo que complica su reinserción laboral.

La historia de la empresa y el contexto que atravesaba

Steelgran Componentes S.A. operaba en el CNAE 2410 (Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones). Su objeto social incluía la transformación de acero inoxidable, fabricación y comercialización de muebles metálicos y componentes eléctricos y electrónicos.

Ubicada en las instalaciones de la antigua Portinox, la fábrica había sido vendida por Teka. Previamente, CCOO ya había denunciado oleadas de despidos vinculados a reestructuraciones.

Según datos mercantiles, la compañía tenía un capital social superior a 1 millón de euros y facturaciones en rangos de mediana empresa. Su cierre representa un impacto significativo para la economía local en el sur del país, donde mantenía una posición relevante en la producción de campanas extractoras de cocina.