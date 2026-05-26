Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial que representa las restricciones migratorias impulsadas por los gobiernos de España e Italia.

Miles de viajeros deberán revisar la vigencia de su documentación antes de planificar vacaciones o viajes laborales. Tanto España como Italia endurecieron los controles migratorios y ya no permiten el ingreso ni la salida del país a quienes tengan el pasaporte vencido o con una validez insuficiente según las nuevas exigencias internacionales.

Las autoridades aeroportuarias y los organismos migratorios remarcaron que muchas personas desconocen que algunos destinos exigen un mínimo de meses de vigencia restante en el pasaporte para autorizar el viaje. La medida impacta especialmente en ciudadanos europeos y turistas extranjeros que habían postergado la renovación del documento.

En ambos países, las aerolíneas también comenzaron a reforzar los controles previos al embarque para evitar sanciones y rechazos en frontera. En algunos casos, los pasajeros ni siquiera pueden abordar el avión si el sistema detecta inconsistencias en la documentación.

¿Qué trámite deben realizar los viajeros para evitar restricciones?

El principal requisito consiste en renovar el pasaporte antes de que expire o cuando le quede un período reducido de vigencia. Muchos países exigen que el documento tenga al menos seis meses de validez desde la fecha prevista de ingreso.

La normativa afecta a viajeros que planean desplazamientos dentro y fuera del espacio Schengen. Aunque algunos destinos europeos permiten circular con menor margen de vigencia, otros aplican controles más estrictos y rechazan el ingreso de manera automática.

Las autoridades recomendaron iniciar el trámite con varias semanas de anticipación debido al aumento de la demanda en temporadas de vacaciones y verano europeo. Además, advirtieron que los turnos consulares y administrativos pueden registrar demoras.

¿Por qué aumentaron los controles sobre los pasaportes?

El endurecimiento de las medidas responde a nuevos protocolos de seguridad migratoria y a acuerdos internacionales vinculados con el control fronterizo. Los gobiernos buscan evitar permanencias irregulares y reducir problemas administrativos relacionados con documentos vencidos.

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En aeropuertos internacionales de ciudades como Madrid, Barcelona, Roma y Milán ya se aplican verificaciones más exhaustivas antes del embarque y en los controles migratorios.

Las autoridades insistieron en que cada viajero debe consultar las condiciones específicas del país de destino antes de salir. En muchos casos, el desconocimiento de la normativa termina con pasajeros varados en aeropuertos o con viajes cancelados a último momento.