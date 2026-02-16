Desde que comenzó el año ACS no hace más que encadenar un contrato tras otro, ya sea integrando un grupo contratista o en forma individual. En el primer caso, destaca la selección de su filial estadounidense Turner por Meta como uno de los contratistas para el campus de data centers de 10.000 millones de dólares en Lebanon, Indiana. En solitario, las palmas se las lleva la subsidiaria alemana Hochtief que se adjudicó un contrato de la Agencia Federal de Bienes Inmuebles (BImA) por unos 230 millones de euros. Semejante performance no pasó inadvertida entre los inversores y analistas de Ibex 35. Sin ir más lejos, los títulos de la constructora que preside Florentino Pérez hoy lidera la subida del selectivo español un una revalorización del 3,76%, logrando así superar el umbral de los 100 euros por acción. En rigor, esta fuerte tendencia alcista viene empujando desde hace tres años la revalorización de la empresa, periodo en que los papeles de ACS lograron una subida del 300%, derribando máximos históricos. Así, el pasado 12 de febrero una barrera cayó cuando se comercializaron a 100,90 euros. Hoy, a promediar la tarde, la cotización alcanza los 102 euros. Más allá de sus éxitos corporativos a nivel global, al alza de la jornada contribuyó, además, un informe de Jefferies, que prácticamente dobló su precio objetivo: Los analistas del banco estadounidense revisaron su recomendación de “mantener” a “comprar” y un precio objetivo que deja atrás los 53,1 euros para situarse en 116 euros. Jefferies argumenta su valoración en que la demanda de centros de datos de inteligencia artificial (IA) sigue superando la oferta, hecho que, de acuerdo a sus expertos, “ACS y Hochtief serán los principales beneficiarios”. Jefferies señala que el fuerte incremento del capex de los grandes hiperescaladores sigue superando las expectativas y sitúa a ACS como uno de los principales beneficiarios del auge de la construcción de centros de datos. Para el banco de inversión, tanto Hochtief como Turner son los puntales sobre los que se apoya la multinacional española para dar ese salto. Así las cosas, la entidad estima un potencial de retorno total cercano al 20% y considera que el grupo está bien posicionado como uno de los ganadores de la IA dentro de su cobertura. Por otra parte, Jefferies subraya que la capitalización actual de ACS implica valorar en torno a 4.000 millones de euros el ‘stub’ (negocio excluyendo Hochtief), una cifra que, en opinión de sus analistas, no recoge adecuadamente el potencial de su cartera de proyectos en desarrollo, que incluye centros de datos y autopistas de peaje en Estados Unidos. En centros de datos, la firma valora la cartera de aproximadamente 3 GW a unos 3 millones de euros por MW, un nivel que considera conservador frente a transacciones recientes del sector. Además, incorpora el valor del proyecto SR-400 en Estados Unidos, estimado con un múltiplo de 5 veces el capital invertido en 2033 y descontado a valor actual. Por último, Jefferies reitera su recomendación de ‘mantener’ sobre Hochtief, aunque eleva su precio objetivo también con fuerza, hasta 371 euros desde 163 euros anteriores. El principal hito en lo que llevamos de este ejercicio 2026 lo protagoniza Turner Construction Company, que el pasado viernes fue seleccionada por Meta como uno de los contratistas para el campus de data centers de 10.000 millones de dólares en Lebanon, Indiana. El campus de última generación tendrá una superficie aproximada de 370.000 metros cuadrados y ofrecerá una capacidad de 1 gigavatio (GW) para dar soporte al negocio principal de Meta, así como a la inteligencia artificial. Para medir la magnitud del proyecto basta con destacar que se espera que, en el momento punta de la construcción, el proyecto genere más de 4.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción. ACS también subrayó que una vez en funcionamiento el campus creará aproximadamente 300 puestos de trabajo operativos. Dos días antes, Hochtief se hizo con un contrato de la Agencia Federal de Bienes Inmuebles (BImA) para construir una de las instalaciones de investigación más avanzadas de Alemania en Kiel. La constructora reveló que el volumen total del contrato para el nuevo edificio del Instituto Max Rubner (MRI) asciende a unos 230 millones de euros. El contrato estipula que Hochtief tendrá la responsabilidad integral del diseño, la construcción y la explotación de las instalaciones durante 30 años. La finalización está prevista para el otoño 2028. Previamente, la alemana fue elegida para apoyar a Amentum en el programa global de implantación de los reactores modulares, SMR (por sus siglas en inglés) de Rolls-Royce. En Florida, Estados Unidos, Turner se sumó a Baptist Health y a líderes locales para levantar el Health Sunrise Hospital, una inversión de más de 500 millones de dólares realizada por Baptist Health con el objetivo de ampliar el acceso a una atención sanitaria de alta calidad para los residentes del oeste del condado de Broward. En tanto, Cimic, la filial australiana de ACS, a través de Leighton Asia, se adjudicó la construcción de un data center en Johor Bahru, Malasia. Este acuerdo se produce tras el éxito de Leighton Asia en la ejecución de otros data centers para el mismo cliente en Indonesia y la India. Antes, en enero, esta misma subsidiaria a través de Leighton Asia, fue seleccionada por PT. JGC Indonesia para realizar las obras civiles y mecánicas que sustentarán el proyecto Tangguh Ubadari, CCUS, Onshore Compression (UCC) de bp Indonesia, ubicado en Papua Barat, Indonesia. Finalmente, en la primera quincena de enero el proveedor global de servicios mineros Thiess firmó un contrato de seis años con MACH Energy para la operación de Mount Pleasant, situada en Hunter Valley, Nueva Gales del Sur, Australia.