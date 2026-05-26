José Elías, empresario multimillonario, advierte: “Muchos empresarios cometen el mismo error por miedo o por puro ego”. (Fuente: YouTube).

El empresario multimillonario José Elías lanzó una reflexión sobre liderazgo empresarial y gestión de equipos que rápidamente generó repercusión entre emprendedores y directivos. A través de su cuenta de X, @jose_elias_nvr, el empresario aseguró que muchos responsables de empresas cometen un mismo error: contratar personas menos capacitadas que ellos por temor a perder protagonismo .

En su mensaje, José Elías explicó que el crecimiento de una empresa depende de la capacidad del líder para delegar y rodearse de especialistas. Según sostuvo, intentar controlar todas las áreas del negocio termina siendo un obstáculo para el desarrollo del proyecto y para la eficiencia del trabajo.

El rol del empresario cuando una empresa crece

José Elías explicó que, a medida que una compañía evoluciona, el papel del empresario también cambia. Según detalló, quien dirige una empresa ya no necesita ser el mejor técnico en cada área, sino tener una visión general que le permita coordinar el trabajo de especialistas.

“ Yo ya no soy el mejor en nada de lo que hago. Soy un médico de cabecera en la cima de la pirámide. Entiendo el síntoma, pero opera el especialista ”, afirmó el empresario.

Para Elías, el liderazgo empresarial moderno pasa por comprender cada departamento del negocio sin intentar asumir personalmente todas las funciones técnicas o estratégicas.

José Elías lanzó una reflexión sobre liderazgo empresarial y gestión de equipos. X/ @jose_elias_nvr

El problema que señala José Elías: contratar perfiles inferiores por miedo o ego

El empresario advirtió que muchos líderes empresariales toman decisiones equivocadas al momento de incorporar talento. Según explicó, algunos responsables prefieren contratar personas menos preparadas porque temen perder autoridad o protagonismo dentro de la empresa.

“ Muchos empresarios cometen el mismo error por miedo o por puro ego: fichan a gente peor que ellos . No quieren que nadie les haga sombra. Pero si fichas a alguien que sabe menos que tú, al final el trabajo lo termina haciendo uno mismo ”, sostuvo.

De acuerdo con su análisis, esta práctica termina afectando directamente el crecimiento de la empresa, ya que el líder acaba absorbiendo tareas que deberían estar delegadas en profesionales especializados.

José Elías, empresario multimillonario, advierte: “Muchos empresarios cometen el mismo error por miedo o por puro ego”. (Fuente: Freepik).

La solución que propone el multimillonario: rodearse de especialistas y aprender a delegar

Frente a ese escenario, José Elías aseguró que su filosofía empresarial es completamente diferente. El empresario defendió la importancia de contratar personas altamente capacitadas y confiar plenamente en sus conocimientos.

“ Busco especialistas en cada nicho. Contrato gente que me dé mil vueltas en lo suyo. Mi valor es saber confiar y delegar ”, explicó.

Además, remarcó que aceptar que otros pueden tener más experiencia o preparación en determinadas áreas representa una ventaja competitiva para cualquier negocio.

“Llega un punto en el que tienes que aceptar la realidad. Yo ya no soy el experto en ninguna de mis áreas y es lo mejor que le puede pasar al negocio”, señaló.