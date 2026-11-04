Los jubilados y pensionistas de España recibirán este mes la paga extraordinaria de Navidad junto con su pensión habitual. Bankinter y CaixaBank ya han publicado sus fechas de ingreso, mientras que otras entidades mantienen sus propios calendarios de adelanto.

El calendario de pago de las pensiones de noviembre de 2026 adquiere especial importancia para millones de jubilados en España. Este mes, los beneficiarios que tienen derecho a 14 pagas recibirán, además de su mensualidad habitual, la paga extraordinaria de Navidad, lo que supone un ingreso adicional antes de diciembre.

Aunque la Seguridad Social establece los plazos oficiales para abonar las prestaciones, numerosas entidades financieras adelantan el dinero a sus clientes. Por este motivo, la fecha exacta de cobro depende del banco donde esté domiciliada la pensión y de las condiciones de cada entidad.

Según explica el Banco de España, los bancos pueden anticipar el importe de las prestaciones porque reciben con antelación la información necesaria para efectuar los ingresos. Se trata de una decisión comercial voluntaria, por lo que no existe una obligación general de pagar antes de los plazos legales.

¿Qué día paga cada banco las pensiones en noviembre de 2026?

La mayoría de los bancos españoles adelanta el ingreso de las pensiones a los últimos días de cada mes, aunque la fecha exacta depende de cada entidad financiera.

Para noviembre de 2026, los pagos confirmados se concentran entre el lunes 23 y el miércoles 25 de noviembre, según los calendarios y condiciones publicados por los propios bancos.

Este mes, los beneficiarios que tienen derecho a 14 pagas recibirán, además de su mensualidad habitual, la paga extraordinaria de Navidad. Fuente: Shutterstock BearFotos

Estas son las fechas de cobro verificadas en fuentes oficiales de las entidades:

Bankinter : lunes 23 de noviembre.

Unicaja : lunes 23 de noviembre.

CaixaBank : martes 24 de noviembre.

BBVA : miércoles 25 de noviembre.

ING : miércoles 25 de noviembre.

ABANCA: miércoles 25 de noviembre, para clientes que cumplen los requisitos del servicio de cobro anticipado.

En esta ocasión, los beneficiarios que tienen derecho a 14 pagas también recibirán la extraordinaria de Navidad, cuyo importe equivale a una mensualidad ordinaria cuando corresponde el período completo de devengo.

Los jubilados y pensionistas de España recibirán este mes la paga extraordinaria de Navidad junto con su pensión habitual. Shutterstock

¿Cuándo paga la Seguridad Social las pensiones y quiénes reciben la paga extra de Navidad?

La normativa española establece que, una vez efectuado el primer pago, las pensiones deben estar disponibles desde el primer día hábil del mes correspondiente y, como máximo, el cuarto día natural. Para la mensualidad de noviembre de 2026, el primer día hábil del mes siguiente será el martes 1 de diciembre.

Sin embargo, los bancos pueden adelantar el ingreso durante noviembre, sin que esto modifique la cuantía de la prestación ni las condiciones reconocidas por la Seguridad Social.

Además, noviembre incluye la segunda paga extraordinaria del año. Según la Seguridad Social, las pensiones contributivas se abonan generalmente en 14 mensualidades: 12 ordinarias y dos extraordinarias, correspondientes a junio y noviembre.

La paga extraordinaria equivale, con carácter general y cuando se ha completado el período de devengo, al importe de una mensualidad ordinaria. No obstante, las pensiones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se distribuyen en 12 pagas, porque las extraordinarias ya están prorrateadas.

De esta manera, quienes tengan derecho a la paga extraordinaria completa recibirán en noviembre el equivalente a dos mensualidades, de acuerdo con el calendario de adelantos de su banco.