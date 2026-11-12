Pareja de adultos mayores sonriendo mientras saludan o estrechan la mano de otra persona. Imagen ilustrativa.

En España, alcanzar la edad de jubilación puede representar el inicio de una nueva etapa profesional. La Seguridad Social contempla distintas modalidades que permiten cobrar una pensión contributiva y mantener una actividad laboral, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, bajo determinadas condiciones.

El artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social regula la denominada jubilación activa, una fórmula que permite combinar los ingresos del trabajo con una parte o la totalidad de la pensión. Esta modalidad experimentó cambios importantes el 1 de abril de 2025, tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2024, y forma parte de un sistema que también contempla la jubilación parcial y la flexible.

¿Quiénes pueden cobrar la pensión y seguir trabajando en España?

La jubilación activa está dirigida a las personas que acceden a su pensión contributiva al menos un año después de cumplir la edad ordinaria de jubilación. Además, deben acreditar el período mínimo de cotización necesario para obtener la prestación.

Hombre mayor en un cajero automático con una tarjeta en la mano derecha. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En 2026, la edad ordinaria de jubilación se sitúa en los 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y tres meses cotizados, mientras que para el resto se establece en los 66 años y diez meses. Por su parte, el período mínimo general de cotización para acceder a una pensión contributiva es de 15 años, con al menos dos dentro de los 15 anteriores al hecho causante.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Haber cumplido la edad ordinaria de jubilación correspondiente.

Haber dejado transcurrir al menos un año entre esa edad y el acceso a la pensión.

Acreditar el período mínimo de cotización exigido cuando se alcanza la edad ordinaria.

Realizar una actividad laboral por cuenta ajena, a jornada completa o parcial, o por cuenta propia.

Cumplir las obligaciones de cotización correspondientes a la actividad compatible.

La reforma de abril de 2025 facilitó el acceso a esta modalidad al sustituir la exigencia de una carrera de cotización completa por el período mínimo necesario para causar derecho a la pensión.

Además, la Seguridad Social establece distintos porcentajes de prestación según los años transcurridos entre la edad ordinaria de jubilación y el acceso efectivo a la pensión.

Cuánto se puede cobrar de pensión mientras se trabaja

El artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social establece una escala progresiva que determina qué porcentaje de la pensión puede percibir una persona acogida a la jubilación activa.

Años de demora en la jubilación Porcentaje de pensión compatible 1 año 45% 2 años 55% 3 años 65% 4 años 80% 5 años o más 100%

Fuente: artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social y Seguridad Social.

Estos porcentajes se aplican sobre la pensión reconocida, con las exclusiones legalmente previstas, y pueden aumentar cinco puntos porcentuales por cada 12 meses consecutivos de permanencia en jubilación activa, hasta alcanzar el 100%.

Por ejemplo, una persona con una pensión reconocida de 1500 euros mensuales que haya retrasado su jubilación un año podría percibir inicialmente 675 euros de pensión mientras trabaja, además de sus ingresos laborales. Tras 12 meses consecutivos en jubilación activa, el porcentaje aumentaría al 50%, equivalente a 750 euros mensuales, sobre esa misma pensión de referencia.

La normativa también contempla condiciones especiales para determinados autónomos que tengan trabajadores contratados. En estos casos, el porcentaje compatible puede alcanzar el 75% de la pensión desde el primer año de demora, siempre que se cumplan los requisitos específicos de contratación establecidos por la Seguridad Social.

¿Qué otras modalidades permiten trabajar y cobrar la pensión?

Además de la jubilación activa, la Seguridad Social contempla otras dos alternativas para quienes desean mantener una vinculación con el mercado laboral.

La jubilación parcial permite reducir la jornada de trabajo y cobrar una parte proporcional de la pensión. En determinados supuestos, puede solicitarse antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación, con los requisitos de cotización, antigüedad y contrato de relevo que correspondan.

Imagen ilustrativa de una pensionista sentada frente a un escritorio en una oficina en su hogar revisando su jubilación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por su parte, la jubilación flexible está dirigida a personas que ya han accedido a la jubilación y deciden retomar una actividad profesional. Desde el 28 de agosto de 2026, el Real Decreto 416/2026 amplió esta modalidad, con nuevas condiciones para compatibilizar la pensión con empleos a tiempo parcial y determinadas actividades por cuenta propia.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos de cada modalidad y tramitar su pensión a través del portal oficial de la Seguridad Social. La cuantía definitiva dependerá de la modalidad elegida, la situación laboral y el historial de cotización de cada solicitante.