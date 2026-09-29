La inflación en España alcanza el 4,9% interanual en septiembre, seis décimas más que en agosto, impulsada principalmente por los carburantes y los paquetes turísticos.

La inflación en España vuelve a acelerarse. El indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) sitúa la tasa anual en el 4,9% en septiembre de 2026, seis décimas por encima del 4,3% registrado en agosto.

De confirmarse, sería la tasa más elevada desde febrero de 2023, cuando el IPC alcanzó el 6%. Detrás del nuevo repunte aparecen principalmente los combustibles y lubricantes para vehículos personales y los paquetes turísticos.

El dato de septiembre todavía es provisional. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará posteriormente el resultado definitivo, por lo que las cifras adelantadas pueden experimentar modificaciones.

Los productos energéticos registran una subida anual del 21,6%, mientras que los alimentos sin elaborar se encarecen un 5,8% respecto al mismo mes del año anterior. Fuente: Shutterstock Shutterstock

IPC de septiembre: por qué la inflación sube al 4,9%

El indicador adelantado sitúa la variación anual del IPC en el 4,9%, frente al 4,3% definitivo registrado en agosto. En términos mensuales, los precios aumentaron un 0,3% respecto al mes anterior.

Uno de los principales factores que explica la aceleración está en los carburantes y lubricantes para vehículos personales. Sus precios subieron durante septiembre, mientras que en el mismo mes de 2025 habían descendido. El efecto de comparar ambos periodos contribuye así a elevar la tasa interanual.

También influyen los paquetes turísticos. Sus precios bajaron en septiembre, pero lo hicieron en menor medida que durante el mismo mes del año anterior, lo que ejerce una influencia al alza sobre el IPC.

El incremento continúa una tendencia que ya se observaba en los datos oficiales anteriores. El INE confirmó que la inflación había alcanzado el 4,3% en agosto, siete décimas por encima de julio, y señaló entonces el aumento de los combustibles como uno de los principales factores.

Cuánto han subido los alimentos, la energía y los servicios

El encarecimiento no se distribuye de igual manera entre todos los componentes. Entre los grupos especiales, los productos energéticos registraron una subida anual del 21,6%, según el dato adelantado facilitado para septiembre.

Los alimentos sin elaborar aumentaron un 5,8% interanual y un 1,2% respecto a agosto. Por su parte, los alimentos elaborados, bebidas y tabaco avanzaron un 1,5% frente al mismo periodo del año anterior, aunque descendieron un 0,2% en comparación con agosto.

Si se consideran conjuntamente alimentos, bebidas y tabaco, el incremento fue del 2,7% interanual y del 0,3% mensual. Los servicios, por su parte, registraron una variación anual del 3,9%.

Estas cifras corresponden al avance de septiembre aportado en el material de EFE y deberán contrastarse con el desglose definitivo del INE cuando sea publicado.

La inflación subyacente también aumenta hasta el 3,1%

La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos por ser componentes habitualmente más volátiles, también muestra una aceleración.

La tasa anual estimada alcanzó el 3,1% en septiembre, dos décimas por encima del 2,9% registrado en agosto. De confirmarse, sería su nivel más elevado desde marzo de 2024.

El incremento es relevante porque permite observar que las presiones sobre los precios no se concentran únicamente en los productos energéticos. En agosto, el INE había confirmado una inflación subyacente del 2,9%.

Gasolina y diésel: cómo influyen las ayudas en el IPC

El comportamiento de los carburantes se produce además en un contexto marcado por las medidas adoptadas por el Gobierno para responder al shock energético asociado al conflicto de Irán.

Durante septiembre, según la información aportada por EFE, el descuento al diésel se amplió hasta 20 céntimos por litro, mientras que el aplicado a la gasolina se redujo hasta cinco céntimos por litro.

El Ministerio de Economía sostiene que las medidas aprobadas desde el inicio del conflicto han permitido moderar el impacto de la subida de los carburantes sobre los hogares y limitar su traslado a otros precios. Se trata de una valoración del Gobierno y no de una conclusión contenida en los datos estadísticos del IPC.

La mayor parte de estas medidas vence el 30 de septiembre, según la información disponible. El Gobierno trabaja en nuevas medidas tras mantener reuniones con agentes sociales y sectores afectados, pero cualquier prórroga o modificación debe presentarse como pendiente hasta su aprobación formal.

La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, aumenta dos décimas y se sitúa en el 3,1% interanual. EFE

Qué significa una inflación del 4,9% en España

Una inflación interanual del 4,9% significa que, en promedio, los bienes y servicios incluidos en la cesta utilizada para calcular el IPC cuestan un 4,9% más que en el mismo mes del año anterior. No significa que todos los productos hayan subido un 4,9%.

El propio INE explica que el IPC mide la evolución de los precios de los bienes y servicios consumidos por la población residente en viviendas familiares en España. El peso de cada producto dentro del indicador depende de su importancia en el consumo de los hogares.

Por eso existen diferencias considerables entre categorías. En septiembre, por ejemplo, el avance facilitado muestra una subida del 21,6% en los productos energéticos y del 5,8% en los alimentos sin elaborar, mientras que otros componentes registran incrementos inferiores.