Alerta salarios | España tiene la tasa de desempleo más alta de la OCDE y es uno de los países donde más disminuyó el poder adquisitivo. Fuente: Freepik.

La evolución de los salarios continúa siendo uno de los principales problemas económicos para los trabajadores de España, especialmente después del aumento de la inflación durante los últimos años. Aunque las remuneraciones nominales crecieron, la subida de los precios redujo la capacidad de compra de gran parte de la población.

En este contexto, el país se encuentra entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde más disminuyeron los salarios reales desde comienzos de 2021 hasta el primer trimestre de 2026.

Según el informe anual de Perspectivas del Empleo de la OCDE, difundido por EFE, los salarios reales españoles cayeron un 2% durante ese período. El resultado contrasta con el aumento medio del 4,9% registrado en el conjunto de los países que integran la organización.

Cuánto cayeron los salarios reales en España y qué prevé la OCDE

Solo seis países de la OCDE registraron una pérdida de poder adquisitivo mayor que España desde 2021. Se trata de Dinamarca, con una caída del 2,1%; Suecia, con un 4,8%; Australia, con un 5,1%; República Checa, con un 5,8%; Italia, con un 6,1%; y Nueva Zelanda, con un 6,4%.

En la zona euro, los salarios reales disminuyeron un 1,8% durante los últimos cinco años, mientras que en Estados Unidos la caída fue del 1,4%.

Sin embargo, en términos interanuales, los salarios reales crecieron un 2% en España hasta el primer trimestre de 2026. A pesar de esta mejora, el incremento se mantuvo por debajo de la media del 2,2% registrada en el conjunto de la OCDE.

Esto significa que la recuperación del poder adquisitivo de los salarios españoles tras la crisis inflacionista fue menos intensa que en otros países de la organización.

El organismo destacó que esta situación se produjo a pesar de los aumentos del salario mínimo aprobados por el Gobierno, que contribuyeron a proteger a los trabajadores con menores ingresos. No obstante, el organismo intergubernamental considera que gran parte de la fuerza laboral sufrió un mayor estancamiento de los salarios reales.

Alerta salarios | España tiene la tasa de desempleo más alta de la OCDE y es uno de los países donde más disminuyó el poder adquisitivo. Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, el informe advierte que no se espera una recuperación significativa durante 2026 y 2027. La organización vincula esta previsión con el estancamiento del crecimiento de la productividad durante la última década y con las nuevas presiones inflacionistas a corto plazo.

Cómo cambió el empleo en España tras la reforma laboral

El informe también analiza los efectos de la reforma laboral de 2021, que limitó el uso de los contratos temporales para necesidades transitorias y endureció las condiciones necesarias para justificar este tipo de contratación.

Según la OCDE, la normativa española se convirtió en una de las más estrictas en esta materia y permitió reducir el dualismo del mercado laboral entre trabajadores temporales e indefinidos.

En concreto, la proporción de empleados con contratos temporales cayó del 24,8% en el primer trimestre de 2022, cuando comenzó a aplicarse la reforma, al 14,8% en el mismo período de 2026.

A pesar de la mejora, la tasa de temporalidad española está por encima de la registrada en la mayoría de los países de la OCDE.

La organización también advierte que parte de la reducción de los contratos temporales se produjo por un mayor uso de los contratos fijos discontinuos. Aunque estos empleos se consideran formalmente indefinidos, pueden incluir períodos de inactividad y no ofrecen las mismas garantías de estabilidad de ingresos que un contrato permanente ordinario.

Por otro lado, España se encuentra en el tercio superior de los países de la OCDE que ofrecen una mayor protección legal frente a los despidos individuales y colectivos. Esto responde, en parte, a una aplicación más estricta de la normativa relacionada con el despido improcedente.

España mantiene la tasa de desempleo más alta de la OCDE

Sin embargo, España continúa siendo el país de la OCDE con la tasa de paro más elevada. En mayo de 2026, el desempleo se situó en el 10,3%, frente al 10,6% registrado un año antes.

Si bien el empleo creció de forma ininterrumpida desde la crisis sanitaria y alcanzó el 67,3% en el primer trimestre de 2026, este porcentaje todavía se encuentra 4,8 puntos por debajo de la media de la OCDE.

El informe también señala que las diferencias regionales en materia de empleo son significativamente mayores en España que en la mayoría de las economías de la organización. Por ejemplo, la tasa de paro oscila entre el 6,4% registrado en Guipúzcoa y el 28,3% de Melilla.

Alerta salarios | España tiene la tasa de desempleo más alta de la OCDE y es uno de los países donde más disminuyó el poder adquisitivo. Fuente: Shutterstock.

Según la OCDE, los desplazamientos de trabajadores desde las regiones con menos oportunidades laborales hacia aquellas con una mayor oferta de empleo siguen siendo insuficientes para reducir estas diferencias.

De esta manera, aunque el país europeo consiguió reducir la temporalidad y aumentar el empleo durante los últimos años, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la elevada tasa de paro siguen siendo algunos de los principales desafíos del mercado laboral español.