La inflación de la eurozona baja por primera vez en 2026: se modera cuatro décimas en junio hasta el 2,8%

La inflación de la zona euro registró en junio su primer descenso en todo 2026. Según el dato preliminar publicado este miércoles por Eurostat, la tasa interanual se moderó cuatro décimas, desde el 3,2% de mayo hasta el 2,8%.

De esta manera, se rompió una tendencia alcista que inició en enero con el 1,7% y fue escalando mes a mes hasta el máximo de mayo, impulsada por el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los precios de la energía.

El valor de la inflación en junio y los factores detrás del descenso. EFE

Por qué bajó la inflación en junio y qué componentes la impulsaron

La moderación de junio fue generalizada en casi todos los componentes. La energía sigue siendo el factor con mayor presión inflacionaria, con una tasa del 8,7% interanual, pero esa cifra supone una caída de dos puntos respecto al 10,8% registrado en mayo, lo que explica en buena medida el retroceso global.

El resto de categorías también contribuyeron a la moderación. Los alimentos frescos pasaron de crecer un 4% a hacerlo un 3,2%. Los servicios bajaron tres décimas, hasta el 3,2%. Los alimentos procesados retrocedieron una décima, hasta el 1%. La única categoría que no acompañó la tendencia fue los bienes industriales no energéticos, que se mantuvieron estables en el 0,9%.

La inflación subyacente, el indicador que excluye energía y alimentos y que el BCE utiliza como referencia principal para sus decisiones de política monetaria, descendió dos décimas, desde el 2,6% de mayo al 2,4% en junio.

Qué significa este dato para los tipos de interés del BCE

El descenso de la inflación subyacente es especialmente relevante de cara a la reunión del BCE de julio, que podría haber contemplado una nueva subida de tipos tras el alza de 25 puntos básicos aprobada en junio.

El dato de junio aleja esa posibilidad, aunque la inflación de la zona euro sigue situándose ocho décimas por encima del objetivo del 2% que persigue la institución presidida por Christine Lagarde.

España, la más inflacionista entre las cuatro grandes economías del euro

El dato de junio deja a España como la economía con mayor inflación entre las cuatro grandes de la moneda común, con una tasa armonizada del 3,6%, por encima del 3,1% de Italia, el 2,4% de Alemania y el 2% de Francia.

Además, es la única de las cuatro grandes cuya inflación no desciende en junio, manteniéndose estable respecto a mayo, mientras Italia baja una décima, Alemania tres décimas y Francia ocho décimas.

A nivel de toda la zona euro, Lituania lidera la inflación con el 5,5%, seguida de Bulgaria (5,3%), Croacia (4,2%) y Chipre (4%). En el extremo opuesto, Malta registra la inflación más baja (1,9%), seguida de Estonia y Francia (2%) y Alemania (2,4%). Países Bajos no cuenta con estimación preliminar en este dato de Eurostat.

Con información de: EFE