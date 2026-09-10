Este viernes, 11 de septiembre de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 144.76 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -32 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 11 de septiembre?

Para el viernes, 11 de septiembre de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 240 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 240.0 euros De 0:00 a 1:00 237.45 euros De 8:00 a 9:00 234.2 euros De 20:00 a 21:00 227.5 euros De 1:00 a 2:00 225.35 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 11 de septiembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 10,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 10.01 euros De 16:00 a 17:00 10.01 euros De 14:00 a 15:00 10.1 euros De 13:00 a 14:00 15.39 euros De 12:00 a 13:00 22.5 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 237.45 De 1:00 a 2:00 225.35 De 2:00 a 3:00 207.6 De 3:00 a 4:00 200.0 De 4:00 a 5:00 197.21 De 5:00 a 6:00 196.9 De 6:00 a 7:00 195.0 De 7:00 a 8:00 222.86 De 8:00 a 9:00 234.2 De 9:00 a 10:00 207.16 De 10:00 a 11:00 94.45 De 11:00 a 12:00 50.36 De 12:00 a 13:00 22.5 De 13:00 a 14:00 15.39 De 14:00 a 15:00 10.1 De 15:00 a 16:00 10.01 De 16:00 a 17:00 10.01 De 17:00 a 18:00 39.1 De 18:00 a 19:00 57.99 De 19:00 a 20:00 150.0 De 20:00 a 21:00 227.5 De 21:00 a 22:00 240.0 De 22:00 a 23:00 225.0 De 23:00 a 24:00 198.01

¿Cómo ahorrar energía eléctrica?

Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.

Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.

Evalúa la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.

Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz diurna y disminuir la necesidad de encender las lúces artificiales.

Aplica bombillas LED , ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.

No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso cuando están apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.

Contenido generado por inteligencia artificial.