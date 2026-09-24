Más de 1100 autónomos y pymes de Ceuta piden ayudas por el impacto económico de la crisis migratoria.

Un total de 1137 autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) de Ceuta han reclamado ayudas al Gobierno por la crisis económica derivada de la entrada masiva de más de 80.000 personas los días 30 y 31 de julio. El dato lo aportó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien elevó a esa cifra las solicitudes de ayudas directas registradas hasta este martes.

Los primeros ingresos comenzarán a realizarse a partir del próximo 6 de octubre y serán de hasta 5000 euros de forma directa. La medida se enmarca en el Real Decreto Ley 22/2026, aprobado el 1 de septiembre, que moviliza 309 millones de euros para paliar el impacto de la crisis en la ciudad. De esa cantidad, 80 millones se destinan al sostenimiento de la actividad económica y el empleo, con 36,6 millones en ayudas directas para empresas y autónomos afectados.

La crisis migratoria afecta al turismo en Ceuta. EFE

El turismo en Ceuta se hunde un 44 % en agosto

El golpe económico se refleja con claridad en el turismo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los establecimientos hosteleros de Ceuta recibieron 4017 turistas en agosto, un 44,4 % menos que en el mismo mes de 2025 y la cifra más baja de los últimos cinco años.

El mayor desplome se dio entre los visitantes extranjeros: solo 996 personas, un 68,1 % menos que un año antes. Entre los turistas residentes en España, la caída fue del 26,4 %. Las pernoctaciones, en cambio, se mantuvieron más estables (un 16,9 % menos), algo que el propio INE asocia a la llegada a la ciudad de periodistas, policías y dirigentes políticos tras la entrada masiva de migrantes.

Los comercios acusan el golpe de la crisis migratoria

Sobre el terreno, los comerciantes constatan esa caída. José Luis Ruiz, propietario de un quiosco en la Plaza de los Reyes, explicó a EFE que las ventas han bajado “en todos los sentidos”, hasta en detalles como los juegos de azar: “Muchas personas mayores solían venir para jugar a la quiniela o la Primitiva, pero ahora apenas se ven, porque salen muy poco a la calle”.

El mismo malestar lo comparte Antonio Osuna, profesor de un colegio público, que lamenta el impacto en la actividad comercial y la falta de visitantes. “¿Quién va a venir a Ceuta con este panorama?”, se preguntó. Cincuenta y cinco días después de la entrada masiva, los vecinos describen un “hartazgo generalizado” y reclaman medidas para recuperar la normalidad.

Entre el malestar y la solidaridad vecinal

Buena parte de los ceutíes consultados por EFE coincide en pedir soluciones y, en muchos casos, la devolución de quienes entraron de forma irregular. Un agente de la Policía Local, que prefirió el anonimato, señaló que los agentes se ven desbordados por incidentes y afirmó que el número de delitos ha crecido, sobre todo por reyertas relacionadas con los asentamientos.

Junto a ese hartazgo, sin embargo, también se ha manifestado la solidaridad de muchos vecinos. Javier García, del barrio de Los Rosales, contó que en los primeros días atendieron a numerosos menores: “Llegaron con lo puesto y les dimos, sobre todo, ropa de abrigo, porque venían con un bañador mojado”.

En la misma línea, Hafida Mohamed, vecina de Loma Colmenar, ayudó a varios niños migrantes cercanos a un asentamiento: “Sobre todo los menores dan mucha lástima, porque me pongo en la piel de su madre”.

Con información de: EFE