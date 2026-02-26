Redeia, que tras el apagón quedó en el ojo del huracán, presentó el ciclo de inversión más ambicioso de su historia para ejecutar la próxima Planificación eléctrica en España. El nuevo Plan Estratégico con horizonte en 2029 prevé elevar un 70% la inversión media anual en Red Eléctrica respecto a su anterior plan. Y lo hace con una inversión prevista en la propuesta sometida a consulta pública de 13.100 millones de euros, con un valor de puestas en servicio de 11.100 millones (85% de la planificación) y 2000 millones en ejecución. En un comunicado, el gestor global de infraestructuras esenciales de electricidad y telecomunicaciones, se compromete en el periodo 2026-2029 a una inversión de 6.000 millones de euros en el TSO, que sumados a la inversión ejecutada en 2025 y a las previstas en los ejercicios 2030 y 2031 permitirá alcanzar las puestas en servicio planteadas. “Con el nuevo plan estratégico damos un salto hacia el futuro para ejecutar la próxima planificación, aún no aprobada, con el foco puesto en las nuevas demandas del tejido productivo, centros de datos, electrificación del transporte, puertos o hidrógeno verde, entre otros consumos”, explicó la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, para quien “esta nueva fase de la transición ecológica requiere seguir invirtiendo en infraestructura, pero también incorporar tecnología, digitalización, innovación y nuevas capacidades para una operación del sistema eléctrico cada vez más compleja, cuya prioridad seguirá siendo la seguridad del suministro”. Así las cosas, Redeia prevé un crecimiento del 35% en su base de activos regulados (RAB), hasta 12.000 millones de euros a finales de 2029, que alcanzan los 14.400 millones considerando la obra en curso estimada. Por otra parte, y fuera del perímetro temporal del plan que ahora se presenta, la base de activos regulados superará los 15.000 millones de euros a cierre de 2031, a los que se sumará una obra en curso en el entorno de los 2.000 millones. Como parte de su senda estratégica hasta 2029, el grupo consolidará su actividad en transmisión eléctrica en Latinoamérica y en el ámbito de las telecomunicaciones. En el primer caso, desplegará un plan de inversiones en el entorno de los 150 millones de euros, centrado en el refuerzo y la expansión de las redes de transporte en Brasil, Chile y Perú a través de filial Redinter. Por otro lado, la estrategia pone también el foco en la actividad de Reintel como mayor operador de fibra óptica oscura en España. Plantea una inversión de 110 millones de euros para ampliar las capacidades de su red y atender la creciente demanda de conectividad de alta calidad con el fin de contribuir a la eliminación de la brecha digital. La compañía presentó, además, el nuevo plan de sostenibilidad para el periodo 2026-2029, una vez cerrado, el vigente hasta finales de 2025, con un cumplimiento del 106%. Este plan se estructura en torno a dos ambiciones: contribuir a la creación del modelo energético del futuro con una red más sostenible y resiliente y una operación del sistema que siga posibilitando la integración segura de generación renovable e impulse la descarbonización de la economía, y generar un impacto positivo en personas, territorios y medioambiente. Por último, la empresa reafirma su compromiso con una creación de valor para sus accionistas y anunció una política de dividendo creciente y sostenible y una senda clara para alcanzar los 0,87 euros por acción en 2029, lo que supone un crecimiento anual del 2% durante el periodo.