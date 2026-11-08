La cadena de moda puso fin a su actividad en uno de los principales ejes comerciales de Gijón.

Una famosa tienda de ropa cerró sus puertas tras una década en funcionamiento y será reemplazada por otra gran marca. Se trata del establecimiento de Pull&Bear ubicado en el centro de Gijón, que dejó de atender al público el miércoles 4 de noviembre, después de diez años en el mismo local.

El comercio estaba situado en el número 46 de la calle Corrida, en los bajos del edificio Robledo. En su lugar se instalará Druni, una cadena especializada en perfumería y cosmética que ocupará el espacio de unos 600 metros cuadrados. En ese sentido, el cierre forma parte de los cambios que atraviesa uno de los principales ejes comerciales de la ciudad.

Pull&Bear cerró su tienda del centro de Gijón después de 10 años

El establecimiento de Pull&Bear en la calle Corrida abrió en 2016 y se convirtió en uno de los locales de referencia de la marca en el centro de Gijón. Sin embargo, la compañía decidió poner fin a su actividad en ese punto y concentrar la atención presencial en el otro comercio que mantiene en la ciudad, ubicado en el centro comercial Los Fresnos.

Según informó El Comercio, durante los días previos al cierre las dependientas ya estaban derivando los pedidos hacia el nuevo establecimiento. La tienda del número 46 tuvo su último día de actividad el 4 de noviembre.

Pull&Bear pertenece al grupo Inditex, junto con Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius y Oysho. En su página corporativa, la marca explica que nació en 1991 y que mantiene una red internacional de tiendas y venta online.

Pull&Bear cerró su establecimiento de la calle Corrida tras casi diez años de actividad. Wikimedia Commons/ Zarateman

Druni ocupará el local de 600 metros cuadrados que dejó la cadena de moda

El espacio que deja Pull&Bear será ocupado por Druni, una cadena española especializada en productos de perfumería, cosmética, maquillaje y cuidado personal.

La llegada de la firma de perfumería ya estaba prevista antes de la clausura de la tienda de moda. Según El Comercio, la propiedad del inmueble había cerrado el acuerdo con el nuevo operador comercial. De esta manera, el local no permanecerá vacío tras la salida de Inditex y cambiará su actividad hacia el sector de la belleza y el cuidado personal.

Druni ocupará el espacio que dejó la cadena de moda tras su salida de la calle Corrida. Wikimedia Commons/ Zarateman

Inditex continúa reduciendo su presencia en la calle Corrida de Gijón

El cierre de Pull&Bear se suma a otras salidas de establecimientos de Inditex en la calle Corrida durante 2026. Oysho dejó su local en enero y Massimo Dutti cerró el suyo en octubre. Con la marcha de Pull&Bear, Zara Hombre queda como la única tienda del grupo en ese eje comercial.

Este cambio refleja la transformación de la oferta comercial de la calle Corrida, donde las marcas de moda están dando paso a otros operadores del sector. En ese sentido, la llegada de Druni al antiguo local de Pull&Bear es uno de los movimientos más recientes de ese proceso, que modifica la presencia de las grandes cadenas en el centro de Gijón.