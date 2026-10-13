El pronóstico también apunta a brumas y bancos de niebla durante las primeras horas del día en zonas del norte peninsular, especialmente en las costas gallegas.

La estabilidad predominará este martes en buena parte de España, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé lluvias débiles y ocasionales en el Cantábrico, el litoral y prelitoral de Tarragona, Baleares y el norte de las islas montañosas de Canarias. En La Palma, las precipitaciones podrían ser persistentes en las medianías.

El pronóstico también apunta a brumas y bancos de niebla durante las primeras horas del día en zonas del norte peninsular, especialmente en las costas gallegas. Además, se esperan rachas fuertes de viento en el Estrecho y en áreas expuestas de Canarias, mientras las temperaturas máximas subirán en buena parte de la vertiente atlántica.

¿Dónde se esperan lluvias este martes?

En el Cantábrico, Asturias y Cantabria podrían registrar precipitaciones débiles y dispersas durante la tarde. En Cataluña, la AEMET no descarta lluvias aisladas en el litoral y prelitoral de Tarragona, además de algún chubasco débil en zonas de montaña. La Comunidad Valenciana también presenta una baja probabilidad de precipitaciones aisladas en el litoral y el interior norte.

Dos personas caminan con sus paraguas por las calles de Madrid Fuente: EFE Mariscal

En Baleares, las nubes de evolución diurna podrían dejar alguna precipitación ocasional y aislada durante la tarde en Mallorca e Ibiza. En Andalucía, no se descartan lloviznas ocasionales en el litoral mediterráneo, mientras que en Aragón podrían producirse chubascos débiles y dispersos en áreas de montaña.

Canarias tendrá los cielos más nubosos en las vertientes norte y nordeste de las islas de mayor relieve, con probables lluvias débiles a moderadas. Las precipitaciones podrían persistir en las medianías de La Palma, mientras el resto del archipiélago tendrá intervalos nubosos y nubosidad de evolución por la tarde.

¿Cómo evolucionarán las temperaturas y el viento?

Las temperaturas máximas subirán de forma ligera a moderada en la vertiente atlántica y el Pirineo oriental. En cambio, descenderán en el Estrecho, el oeste de Alborán y algunos puntos del Cantábrico. En el resto del territorio se esperan pocos cambios.

La estabilidad predominará este martes en buena parte de España, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé lluvias en el Cantábrico. Fuente: EFE Toni Albir

Las mínimas aumentarán de forma ligera a moderada en la mitad sur peninsular, el extremo este y Baleares, mientras que permanecerán prácticamente sin cambios en el resto. En Canarias, las temperaturas se mantendrán estables o subirán ligeramente.

El viento soplará con intervalos fuertes en el Estrecho y en zonas expuestas de Canarias. En el Ampurdán y el norte de Baleares será flojo a moderado, mientras que en el resto del país predominarán los vientos flojos. En el archipiélago canario se espera viento moderado del nordeste, con un aumento de intensidad al final del día.