La estabilidad predominará este martes en buena parte de España, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé lluvias débiles y ocasionales en el Cantábrico, el litoral y prelitoral de Tarragona, Baleares y el norte de las islas montañosas de Canarias. En La Palma, las precipitaciones podrían ser persistentes en las medianías.
El pronóstico también apunta a brumas y bancos de niebla durante las primeras horas del día en zonas del norte peninsular, especialmente en las costas gallegas. Además, se esperan rachas fuertes de viento en el Estrecho y en áreas expuestas de Canarias, mientras las temperaturas máximas subirán en buena parte de la vertiente atlántica.
¿Dónde se esperan lluvias este martes?
En el Cantábrico, Asturias y Cantabria podrían registrar precipitaciones débiles y dispersas durante la tarde. En Cataluña, la AEMET no descarta lluvias aisladas en el litoral y prelitoral de Tarragona, además de algún chubasco débil en zonas de montaña. La Comunidad Valenciana también presenta una baja probabilidad de precipitaciones aisladas en el litoral y el interior norte.
En Baleares, las nubes de evolución diurna podrían dejar alguna precipitación ocasional y aislada durante la tarde en Mallorca e Ibiza. En Andalucía, no se descartan lloviznas ocasionales en el litoral mediterráneo, mientras que en Aragón podrían producirse chubascos débiles y dispersos en áreas de montaña.
Canarias tendrá los cielos más nubosos en las vertientes norte y nordeste de las islas de mayor relieve, con probables lluvias débiles a moderadas. Las precipitaciones podrían persistir en las medianías de La Palma, mientras el resto del archipiélago tendrá intervalos nubosos y nubosidad de evolución por la tarde.
¿Cómo evolucionarán las temperaturas y el viento?
Las temperaturas máximas subirán de forma ligera a moderada en la vertiente atlántica y el Pirineo oriental. En cambio, descenderán en el Estrecho, el oeste de Alborán y algunos puntos del Cantábrico. En el resto del territorio se esperan pocos cambios.
Las mínimas aumentarán de forma ligera a moderada en la mitad sur peninsular, el extremo este y Baleares, mientras que permanecerán prácticamente sin cambios en el resto. En Canarias, las temperaturas se mantendrán estables o subirán ligeramente.
El viento soplará con intervalos fuertes en el Estrecho y en zonas expuestas de Canarias. En el Ampurdán y el norte de Baleares será flojo a moderado, mientras que en el resto del país predominarán los vientos flojos. En el archipiélago canario se espera viento moderado del nordeste, con un aumento de intensidad al final del día.