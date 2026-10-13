El pago de las prestaciones se realiza habitualmente el día 10 de cada mes.

Quedarse sin trabajo suele afectar con fuerza la economía familiar. En ese momento, el subsidio por desempleo se convierte en un sostén para quienes no consiguen un nuevo empleo de inmediato.

Esta prestación, gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), acompaña económicamente a las personas mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral. Sus pagos siguen un calendario fijo, aunque los montos y requisitos varían según la situación de cada beneficiario.

Este martes 13 de octubre, muchos beneficiarios reciben el pago con unos días de demora respecto a lo habitual, lo que genera dudas sobre cómo funciona exactamente el mecanismo de cobro.

Subsidio por desempleo: cuándo se cobra en octubre

El SEPE mantiene una regla fija para el pago de todas sus prestaciones: el abono se realiza el día 10 de cada mes, y si esa fecha coincide con un día no hábil, el dinero se deposita el primer día hábil siguiente. Este mecanismo aplica tanto a las prestaciones contributivas como a los distintos subsidios por desempleo.

Este octubre, el pago se trasladó al martes 13 por la acumulación de días no hábiles en el calendario. Shutterstock

Este mes, el calendario jugó particularmente en contra de los beneficiarios: el sábado 10 y el domingo 11 no fueron días hábiles, y el lunes 12 correspondió a la Festividad Nacional de España, por lo que el pago recién se concretó este martes 13 de octubre .

Aún así, el retraso es únicamente de calendario, ya que el importe se abona de manera íntegra y sin modificaciones.

Subsidio por desempleo: cuánto paga el SEPE en 2026

El monto del subsidio varía según el tiempo transcurrido desde que comenzó a cobrarse. Estas cuantías se calculan a partir del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2026 se mantiene en 600 euros mensuales.

Tipo de subsidio Período Cuantía mensual Agotamiento de prestación contributiva o cotizaciones insuficientes Primeros 180 días 570 euros Agotamiento de prestación contributiva o cotizaciones insuficientes Del día 181 al 360 540 euros Agotamiento de prestación contributiva o cotizaciones insuficientes A partir del día 361 480 euros Mayores de 52 años Durante todo el período reconocido 480 euros

Quiénes pueden acceder al subsidio por desempleo

Existen distintas modalidades de acceso según la situación de cada persona:

Por agotamiento de la prestación contributiva : pueden solicitarlo quienes tenían menos de 45 años y acumularon al menos 360 días de cotización, siempre que no cuenten con responsabilidades familiares que modifiquen ese requisito.

Por cotizaciones insuficientes : acceden quienes trabajaron al menos 90 días, pero no llegaron a los 360 necesarios para la prestación contributiva.

Mayores de 52 años: cuentan con un régimen específico, que exige además haber cotizado al menos seis años por la contingencia de desempleo a lo largo de su vida laboral.

Pueden acceder al subsidio quienes cumplan con los requisitos de inscripción, cotización y rentas establecidos por el SEPE. Shutterstock

En todos los casos se exige, además:

Estar inscrito como demandante de empleo. Suscribir un acuerdo de actividad. Acreditar la carencia de rentas propias o responsabilidades familiares. Presentar la solicitud dentro de los plazos establecidos por el organismo.

Qué pasa si el banco adelanta el pago del subsidio por desempleo

Aunque la fecha oficial de abono depende del calendario del SEPE, algunas entidades bancarias adelantan el ingreso del dinero por decisión propia, una costumbre que se originó en 2020 tras un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y distintos bancos durante la pandemia.

Entre las entidades que suelen aplicar este adelanto se encuentran CaixaBank y Santander, aunque la decisión final depende de la política interna de cada banco.

Quienes quieran saber si se benefician de esta posibilidad pueden consultar la fecha exacta de abono a través de la aplicación de su entidad bancaria, donde suele notificarse en cuanto el dinero queda disponible.