Indra se sube a ola de la computación cuántica. La multinacional española, a través de IndraMind, realizó una inversión de 10 millones de euros en Qilimanjaro Quantum Tech, compañía española especializada en computación cuántica. Con esta inyección en el capital de la firma catalana, el Grupo que preside Ángel Simón busca reforzar su posicionamiento en esta tecnología emergente y de alto potencial para el desarrollo de soluciones avanzadas en inteligencia artificial , defensa y seguridad.

Este movimiento se produce dentro de la ronda de financiación que la tecnológica liderada por Marta Estarellas está llevando a cabo y de la que ya recaudó 20 millones de euros.

Asimismo, la empresa prevé que este proceso de financiación concluya durante el último trimestre del año, para la que espera el ingreso de más inversores, entre ellos Avançsa, el vehículo de inversión de la Generalitat.

Simultáneamente con Indra, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, también reforzó su compromiso con Qilimanjaro con 9,6 millones de euros. Tanto la aportación de Indra como la de la SETT complementan el millón que la SEPI Digital colocó en una ronda anterior.

“La renovada apuesta de la SETT y la entrada de Indra Group son capital soberano y capital industrial trabajando juntos para proteger, pero también acelerar, la autonomía tecnológica nacional. Con ellos unimos fuerzas para acercar la computación cuántica a los sectores estratégicos de la industria, y para que la cuántica que se construye en España siga creciendo en España”, afirma Estarellas, Ceo de Qilimanjaro Quantum Tech.

La relevancia estratégica de su capacidad tecnológica reside en su gran potencial para abordar problemas complejos en ámbitos como la optimización, EFE

En concreto, el nuevo capital permitirá a Qilimanjaro escalar e industrializar sus sistemas cuánticos, avanzar en el desarrollo de nuevas generaciones de chips y aumentar su capacidad de fabricación y despliegue, reforzando una capacidad tecnológica desarrollada en España y contribuyendo a una mayor autonomía tecnológica europea en computación cuántica.

Como así también apuntalar los posibles proyectos en el mercado asiático y en Estados Unidos, objetivos que los catalanes tienen en la órbita de su radar.

En este punto, Ignacio Martínez, director general de IndraMind, añade que la computación cuántica marcará un salto decisivo en la evolución de la inteligencia artificial y en su capacidad para resolver problemas de enorme complejidad. Para enseguida destacar que “con esta operación, Indra refuerza su posición en este ámbito estratégico e IndraMind amplía las capacidades con las que desarrollar soluciones soberanas y diferenciales para la defensa, la seguridad y la industria”.

Relevancia estratégica

De acuerdo a Indra, la relevancia estratégica de su capacidad tecnológica reside en su gran potencial para abordar problemas complejos en ámbitos como la optimización, la simulación y la inteligencia artificial, para los que las tecnologías actuales no ofrecen soluciones eficientes.

Así las cosas, IndraMind incrementará sus capacidades en ámbitos como la inteligencia artificial física, la robótica y la simulación de sistemas complejos, incluyendo fenómenos vinculados con la energía, los materiales, el electromagnetismo o el comportamiento de los sistemas autónomos.

“Se trata de aplicaciones con especial relevancia para el desarrollo de soluciones de nueva generación que serán fundamentales en los ámbitos de la defensa, la seguridad o el espacio, así como en la protección de otras infraestructuras y sistemas críticos”, afirma Indra en un comunicado.

En cuanto Qilimanjaro Quantum Tech, cuya sede se encuentra en Barcelona y fue fundada en 2019, se trata de una empresa de computación cuántica full-stack que desarrolla ordenadores cuánticos analógicos y digitales basados en qubits superconductores de fluxonium.

Su enfoque multimodal ofrece una alternativa a los sistemas puramente digitales, con ventajas para determinados problemas de simulación, optimización e inteligencia artificial y una menor dependencia de la corrección de errores cuánticos completa.

En rigor, es la única empresa española de computación cuántica full-stack ya que desarrolla sus propios chips, el software y los algoritmos e integra la criogenia y la electrónica de control para construir sistemas cuánticos completos.

Con esta inyección en el capital de la firma catalana, el Grupo que preside Ángel Simón busca reforzar su posicionamiento. EFE

¿Por qué invierte SETT en Qilimanjaro?

La inversión de la entidad pública se enmarca en el PERTE Chip, cuyo objetivo es reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España.

Por su parte, la ejecución del fondo PERTE Chip, previsto por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y financiado por la Unión Europea con fondos NextGenerationEU, está entre las funciones de la SETT que, además, maneja dos instrumentos financieros más para potenciar el ecosistema empresarial tecnológico: Next Tech, dedicado a las tecnologías disruptivas, y Spain Audiovisual Hub, que impulsa la digitalización del sector audiovisual.