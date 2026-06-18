El puzzle, cuyas piezas forman los principales actores de la industria de defensa española, muestra diversas realidades que entorpecen o facilitan el encaje de las distintas partes en el tablero.

Santa Bárbara cumple con su amenaza y presenta finalmente su denuncia contra los suculentos contratos de artillería que Defensa adjudicó el año pasado a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por 7.240 millones de euros, “pero sin dar por concluidas las conversaciones para tratar de alcanzar un acuerdo de colaboración”, según Cinco Días y Expansión.

EM&E firmó esta mañana con el grupo emiratí Edge el acuerdo de constitución de la joint venture en Emiratos que anunciaron el pasado mes de febrero, aclarando que la cartera comercial de la sociedad pasó de los 1500 millones de dólares inicial a 1725 millones.

Así, mientras la filial española de la estadounidense General Dynamics intenta dar un mordisco al contrato que el ministerio encabezado por Margarita Robles le negó y que le permita salir de la complicada situación con la que debe lidiar con la amenaza del cierre de la planta de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), tras el despido de 12 empleados y los 90 que posiblemente les seguirán en los próximos meses ; la empresa de los hermanos Escribano afianza su posición en el mercado de la península arábiga, a la par que busca la proyección global de los sistemas de armas avanzados desarrollados por EM&E.

Indra fortalece su perfil industrial con el acercamiento a Rheinmetall y MAN EM&E / Indra

Indra, a la vez que intenta dejar atrás el varapalo que le significó la caída del proyecto de la construcción del avión de combate europeo (FCAS), construye su perfil industrial con la alianza que está negociando con Rheinmetall y MAN para desarrollar vehículos blindados ATP Ruedas, negocio en el que sobre la mesa hay 4550 millones de euros.

Lo cierto es que al tiempo en que Indra sostiene que está en una fase de conversaciones muy avanzadas con sus potenciales socios, que implicarían el uso de las plataformas para camiones y chasis de Rheinmetall y MAN como base, mientras el rol reservado a la firma española es la de integrador de sistemas, la multinacional cerró en las últimas 24 horas acuerdos de relevancia con ambas. Pero primero vayamos por partes.

Beneficios de la alianza con Rheinmetall y MAN

Para Bankinter, la alianza con Rheinmetall y MAN mitiga uno de los principales riesgos identificados a medio plazo, que es la capacidad industrial, “precisamente uno de los factores que más dudas despertaba entre algunos inversores institucionales. El mercado se cuestionaba abiertamente si Indra contaba con la capacidad”.

Según la entidad, el mercado se cuestionaba abiertamente si Indra contaba con la capacidad industrial suficiente para sumir grandes contratos en segmentos tan exigentes como es la defensa terrestre.

El portal especializado Finanzas.com añade que la colaboración con fabricantes ya consolidados reduce notablemente ese riesgo. “Rheinmetall es uno de los gigantes europeos de defensa con mayor experiencia en plataformas blindadas y sistemas terrestres, mientras que MAN aporta capacidad industrial y experiencia logística”, afirma.

Así las cosas, Bankinter mantiene su recomendación de `compra´ para Indra con un precio objetivo de 58 euros.

Según el banco naranja, conjugan tres factores que respaldan el potencial bursátil de la compañía que preside Ángel Simón. Por una parte, a salida de Ángel Escribano como presidente y consejero delegado sirvió para disipar posibles conflictos de interés relacionados con EM&E.

Por otra, las cifras del primer trimestre de 2026 mostraron que la demanda continúa siendo sólida y que los objetivos anuales permanecen intactos, con un balance saneado y bajos niveles de endeudamiento.

Y, por último, Indra sigue cotizando con descuento frente al resto del sector defensa europeo. Para argumentar su valoración, Bankinter estima que el negocio de defensa de Indra cotiza a un PER estimado para 2027 de 19 veces, frente a una media cercana a las 23 veces para sus comparables europeos.

Acuerdos cerrados con Rheinmetall

En el marco de Eurosatory, feria internacional de defensa que se está celebrando en Paris, Indra firmó ayer con el conglomerado de defensa alemán un acuerdo para integrar su radar AESA NEMUS en la arquitectura modular del sistema de protección activa StrikeShield (APS).

Indra explica que este acuerdo con Rheinmetall refuerza las capacidades de protección de los vehículos blindados de nueva generación y consolida el papel de la compañía como proveedor clave de soluciones de radar avanzadas para sistemas APS en todo el mundo.

“Esta colaboración nos permite proporcionar las capacidades de vanguardia que necesitan los ejércitos, al tiempo que aceleramos su despliegue y garantizamos la soberanía tecnológica y el control sobre ellas”, afirma Maria Dolores Carrillo, directora de Desarrollo de Negocio de Sistemas Terrestres en Indra.

Indra fortalece su perfil industrial con el acercamiento a Rheinmetall y MAN