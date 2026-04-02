El IBEX 35 ha iniciado la sesión con una caída del 1,36%, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional tras las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El selectivo español retrocede después de las fuertes subidas registradas en la jornada anterior, cuando llegó a anotarse un avance del 3,11%, el mayor en cerca de un año. La Bolsa española se ha alineado así con el tono negativo del resto de mercados europeos y asiáticos, afectados por el desconcierto generado en torno al conflicto con Irán. Los inversores han optado por recoger beneficios ante la falta de claridad sobre la evolución geopolítica y económica en las próximas semanas. El principal indicador bursátil español se sitúa en 17.339 puntos tras perder 243 unidades. Las palabras de Trump, que apuntan a posibles ataques a infraestructuras iraníes mientras mantiene abiertas las negociaciones, han incrementado la incertidumbre, especialmente después de que Irán haya desmentido estos contactos. En paralelo, las bolsas asiáticas han registrado caídas generalizadas, destacando el retroceso del 4,47% del Kospi coreano. En Estados Unidos, los futuros anticipan también descensos cercanos al 1,5%, tras las fuertes subidas de la jornada previa. Dentro del IBEX 35, los valores han mostrado un comportamiento dispar, con caídas generalizadas lideradas por compañías industriales y financieras, mientras que el sector energético ha logrado mantenerse en terreno positivo. En el mercado de materias primas, el petróleo registra fuertes subidas: el barril de Brent repunta casi un 7%, hasta los 107,85 dólares, mientras que el WTI avanza un 6,11%, hasta los 106,24 dólares. Por su parte, el euro se deprecia un 0,6% frente al dólar, situándose en 1,152 dólares por unidad. En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España se reduce hasta los 43 puntos básicos, desde los 48 de la jornada anterior. La agenda macroeconómica de la sesión es limitada, con la atención puesta en los datos de desempleo semanal de Estados Unidos, a la espera del informe oficial de empleo de marzo que se publicará mañana, con los mercados cerrados.