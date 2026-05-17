A partir de este lunes las compras en comercios físicos de España se podrán empezar a pagar con Bizum, aunque solo podrán hacerlo aquellos usuarios cuyos bancos empiecen a ofrecer desde ya el servicio, que se irá incorporando de manera gradual en los comercios que vayan admitiéndolo como medio de pago. Según informó EFE, la solución española de transferencias instantáneas Bizum, que tiene más de 31 millones de usuarios, es hasta el momento la única de este tipo en Europa que ofrece el pago directo en comercios físicos. Asimismo, Bizum ya ofrecía la posibilidad de pagar en comercio electrónico y en esta modalidad ya hay más de 100.000 comercios adheridos que permiten pagar con Bizum las compras. Bizum Pay se presenta como una cartera digital multibanco, una diferencia clave frente a otras soluciones similares. Además de permitir pagos con Bizum, también podrá incorporar otros medios de pago, como tarjetas de crédito y débito, siempre que pertenezcan a entidades compatibles con el servicio. Las entidades bancarias serán las encargadas de comunicar a sus clientes cuándo tendrán disponible esta funcionalidad. También definirán el cronograma, los sectores y los territorios donde se irá implantando el pago con Bizum en comercios físicos. El nuevo sistema permitirá realizar pagos sin contacto simplemente aproximando el teléfono móvil al terminal de venta. La operación se efectuará mediante una transferencia directa de cuenta a cuenta, siguiendo el mismo funcionamiento que ya utiliza Bizum para enviar dinero entre particulares. Los clientes podrán pagar desde sus aplicaciones bancarias habituales o mediante Bizum Pay, la nueva cartera digital impulsada por Bizum. En caso de darse de alta en este servicio, los usuarios podrán comenzar a pagar inmediatamente sin necesidad de añadir nuevos métodos de pago ni realizar configuraciones adicionales.