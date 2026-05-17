Este domingo, 17 de mayo de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 479,58 euros. El valor de apertura refleja una variación del -233,48322 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esta tendencia indica un aumento en el valor del Bitcoin Cash respecto al euro. Bitcoin Cash ha mostrado un desempeño débil: en la última semana registró una variación de -7.34% y en el último año acumula -32.2%, lo que indica una tendencia bajista y una rentabilidad negativa para los inversores que han mantenido posiciones en esos periodos; en conjunto, la evolución reciente refleja presión vendedora y alta volatilidad. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 20.57%, es notablemente menor que la volatilidad anual del 52.21%, lo que sugiere que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 479,6 euros.