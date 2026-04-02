El Partido Popular ha elevado el tono frente a Vox y ha insistido en que el foco político debe situarse en el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien acusa de estar “destruyendo las instituciones”. El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha pedido al partido de Santiago Abascal que “tenga claro” quién es el adversario político y que actúe pensando en “el bien común de los ciudadanos”. Según comunicó EFE, sus declaraciones llegan en respuesta a una carta enviada a la militancia por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en la que acusa a la dirección del PP de “atacar” a su formación y la describe como un “clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría”. En este contexto, De los Santos ha llamado a rebajar la confrontación entre partidos afines y centrar la atención en el Gobierno. “Estamos en Jueves Santo y dos no se pelean si uno no quiere”, ha afirmado el dirigente popular, quien ha reiterado que “hay que tener claro quién es el que está destruyendo las instituciones”. En esta línea, ha subrayado que “si alguien no tiene claro que aquí al único que hay que sacar, democráticamente, por supuesto, de La Moncloa, es a Pedro Sánchez, que lo explique él o ella”. Asimismo, ha defendido a los dirigentes del PP mencionados en la carta de Vox, como Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado y Mar Sánchez, a quienes ha calificado de “ejemplares” y “excepcionales en todo”. De los Santos ha reivindicado además una “política de adultos”, centrada en dar soluciones y no en el enfrentamiento partidista. En relación con los posibles acuerdos entre PP y Vox en comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León, el dirigente popular ha recalcado que “los votantes han sido más que claros” y ha insistido en la necesidad de que los partidos estén “a la altura”. En este sentido, ha señalado que los políticos están para “no estorbar” y para “dar soluciones a los problemas reales de los ciudadanos”. De los Santos ha augurado además una semana “terrible” para el Ejecutivo desde el punto de vista judicial, asegurando que “el señor Ábalos y el señor Koldo García por fin se sentarán en el banquillo”. “Veremos a los socios absolutos de Pedro Sánchez explicando por qué hicieron todas aquellas barbaridades”, ha añadido. El dirigente popular ha ido más allá al afirmar que “ahí está el pecado original del sanchismo”, acusando a Sánchez de haber sido elegido secretario general de forma fraudulenta y vinculándolo con sus antiguos colaboradores. También ha criticado la política migratoria del Gobierno, asegurando que ha sido “amonestado por las instituciones europeas” y que Bruselas “vuelve a señalarnos como un país que no cumple con los mínimos” en esta materia.