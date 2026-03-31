La Generalitat de Catalunya confirmó la prórroga del transporte gratuito en Barcelona, extendiendo una medida que inicialmente finalizaba en marzo. La decisión busca garantizar la movilidad de los usuarios mientras el servicio ferroviario recupera su funcionamiento habitual. Desde el 26 de enero, ya se encuentran en vigor los nuevos abonos y títulos gratuitos para el servicio de Rodalies de Catalunya. En ese sentido, la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, anunció que la gratuidad se mantendrá hasta que los trenes vuelvan a operar con normalidad. El plan incluye abonos gratuitos diseñados específicamente para este período. Estos títulos permiten a los usuarios acceder al servicio sin coste, facilitando los desplazamientos diarios dentro de la red ferroviaria. La prórroga implica que los beneficios continuarán activos más allá de marzo, consolidando una política de apoyo al transporte público en Barcelona. Para Cercanías Barcelona, se ofrece un abono gratuito de 10 viajes válido para todas las zonas. Este título se puede utilizar hasta el 30 de abril y permite realizar múltiples trayectos dentro de la red. Además, no es nominativo, por lo que puede ser utilizado por varias personas. En el caso de los servicios regionales, regional exprés y media distancia, también se dispone de un abono gratuito de 10 viajes. En este caso, el trayecto se define en el momento de la adquisición, pero mantiene condiciones similares: validez hasta el 30 de abril y posibilidad de uso compartido. Es importante tener en cuenta que estos títulos no son válidos para servicios AVANT ni para Media Distancia que circula por la vía de alta velocidad entre Barcelona y Lleida. Una vez finalizado el período de gratuidad, los usuarios podrán solicitar la ampliación de los abonos mensuales a través de taquillas, puntos de venta y canales de postventa.