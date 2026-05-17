A partir de 2030, solo se permitirá la venta o el alquiler de viviendas que cumplan con ciertos estándares energéticos. Con esta normativa, Bruselas busca alinear el sector residencial con los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo. La Unión Europea ha establecido una normativa que representa un avance considerable hacia la sostenibilidad, la cual transformará de manera radical el mercado inmobiliario. Las repercusiones serán significativas si no se actúa con anticipación. La medida tendrá un impacto notable en países como España, donde más del 80% del parque habitacional no cumple con los niveles requeridos. Esta exigencia no solo tendrá un impacto en la economía de los propietarios, sino que también afectará a millones de inquilinos y compradores potenciales. En el año 2033, la calificación mínima requerida para la comercialización de inmuebles en la Unión Europea ascenderá a la letra D. Esta estrategia tiene como objetivo primordial la disminución de las emisiones de carbono en uno de los sectores más contaminantes: el de la construcción y la vivienda. A partir del 1 de enero de 2030, será ilegal comercializar cualquier propiedad en la Unión Europea que no cuente con al menos una calificación energética de tipo E. Esta normativa excluirá a los inmuebles con calificaciones F y G, que actualmente son las más prevalentes en el mercado español. En España, más de la mitad de los bienes inmuebles fueron construidos antes de 1980, sin criterios modernos de aislamiento térmico. De acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica, la calificación E es la más común, seguida de las calificaciones F y G. En caso de no proceder con esta acción, los inmuebles no podrán ser sujetos de comercialización ni de arrendamiento, lo cual podría acarrear un impacto negativo en su valor y propiciar un efecto dominó en el mercado. Para obtener el Certificado de Eficiencia Energética (CEE), es imperativo que los propietarios se contacten con un técnico autorizado. Este profesional llevará a cabo una evaluación exhaustiva de diversos aspectos de la vivienda, tales como los materiales de construcción, la orientación, el tipo de ventanas, la calidad del aislamiento y los sistemas de climatización, entre otros factores relevantes. A medida que se aproxime el año 2030, se prevé un incremento en la demanda de técnicos certificadores y en la necesidad de reformas energéticas, lo que ha generado inquietudes en las asociaciones del sector inmobiliario. Este fenómeno es indicativo de la transformación que experimentará el mercado, lo que requiere atención especial por parte de los profesionales involucrados.