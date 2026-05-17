Este domingo, 17 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.540,36 euros, cifra que refleja una variación del -2,02% en comparación con el día de ayer. En los últimos días, el precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que, a pesar del estancamiento del euro, el Ethereum está experimentando un crecimiento continuo en su valor. Ethereum ha mostrado un desempeño débil: en la última semana retrocedió -5.19% y en el último año acumula -49.66%, lo que refleja una evolución bajista y una rentabilidad negativa para quienes han mantenido posiciones, en un contexto de volatilidad elevada. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum es del 22.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 58.11%. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.