El IVA de la luz y el gas volverá al 21% desde el próximo 1 de junio en España. La medida fue confirmada este jueves por el Ministerio de Economía después de que los precios de la electricidad y del gas mostraran una moderación durante abril. De esta manera, finalizará la rebaja fiscal temporal que había llevado el impuesto al 10% durante los últimos meses. Según informó el departamento económico, “el IVA de la electricidad y el del gas natural, briquetas, pellets y leña pasará el 1 de junio del tipo rebajado del 10 % al tipo general del 21 %”. El cambio también afectará al impuesto especial sobre la electricidad, que volverá al tipo habitual. La decisión forma parte del plan de respuesta aprobado por el Gobierno para enfrentar el impacto económico derivado de la guerra en Irán y del aumento internacional de los precios energéticos. Ese paquete contemplaba rebajas fiscales temporales sujetas a revisión según la evolución de la inflación y de los mercados energéticos. El Ministerio de Economía explicó que la reducción de los precios energéticos permitió iniciar el retiro progresivo de las medidas excepcionales. En el comunicado oficial, el organismo sostuvo que “la caída en los precios de la electricidad y del gas natural permiten iniciar la desactivación de las medidas sobre el impuesto especial sobre la electricidad y el IVA”. Además del IVA de la luz y el gas, también cambiará el impuesto especial sobre la electricidad. Desde el 1 de junio pasará “del 0,5 al 5 % habitual”, lo que implicará un aumento adicional en la factura energética de muchos hogares y empresas en España. El Ejecutivo remarcó que continuará siguiendo de cerca la evolución de los precios. “El efecto de las medidas del plan de respuesta en la inflación general es de una moderación cercana a un punto porcentual”, señaló Economía, que también indicó que el Gobierno “seguirá monitorizando la evolución de los precios en un contexto de elevada incertidumbre”. Aunque el IVA de la luz y el gas subirá al 21%, algunas ayudas continuarán activas durante las próximas semanas. El Ministerio confirmó que la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica seguirá vigente hasta el 30 de junio. También permanecerán las ayudas para agricultores y transportistas, además de los descuentos reforzados del bono social eléctrico. El Ejecutivo detalló que estos descuentos serán “del 42,5 % para consumidores vulnerables y del 57,5 % para vulnerables severos”. El decreto ley aprobado el pasado 20 de marzo en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros ya contemplaba este escenario. El texto aseguraba las rebajas fiscales durante abril y mayo, pero dejaba abierta la posibilidad de eliminarlas desde junio si los precios energéticos mostraban una evolución favorable. A diferencia de la luz y el gas, el IVA de los carburantes seguirá reducido hasta el 30 de junio. La rebaja al 10% continuará aplicándose a gasolinas, gasóleos y biocarburantes, además de mantenerse la devolución parcial del gasóleo profesional y los tipos reducidos del impuesto sobre hidrocarburos. Economía justificó esta decisión al señalar que la inflación vinculada a los carburantes continúa por encima del umbral fijado por el Ejecutivo. El Ministerio explicó que “la inflación en abril para estos productos se mantiene por encima del umbral del 15 %fijado por el Ejecutivo”. El organismo añadió que los carburantes siguen afectados por la tensión internacional. “Los carburantes siguen presionados al alza por la guerra en Irán”, afirmó el Ministerio, que también defendió que el plan de respuesta “ha moderado la inflación de este producto en más de 16 puntos porcentuales”.