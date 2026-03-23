El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha rechazado este lunes el decreto de medidas fiscales impulsado por el Gobierno español al considerar que responde más a los intereses de las grandes empresas que a las necesidades de la ciudadanía. De ese modo, ha confirmado que no apoyarán la iniciativa en el Congreso, donde se votará este jueves. Según Fernández, el paquete anticrisis diseñado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez es “ineficaz” y “insuficiente”, y no contribuirá a reducir los precios ni a proteger a las clases trabajadoras, en el contexto de la crisis derivada de la guerra. El dirigente ha reprochado al Gobierno que haya elaborado el decreto “a medida” de los votos de la derecha y pensando en el Ibex 35 antes que en la ciudadanía. En su opinión, la norma prioriza rebajas fiscales que benefician a las grandes empresas en lugar de medidas que alivien el bolsillo de la población. “Está hecho a medida de la derecha y las grandes empresas”, ha afirmado Fernández en rueda de prensa, insistiendo en que el texto no servirá para contener la escalada de precios. Además, ha señalado que el Ejecutivo ha optado por favorecer los intereses empresariales frente a la posibilidad de intervenir los precios para proteger a la población. A pesar de su rechazo al decreto fiscal, el portavoz ha confirmado que Podemos sí respaldará el decreto relacionado con la vivienda. No obstante, ha mantenido sus críticas al enfoque general del Ejecutivo, al que acusa de no priorizar políticas que beneficien directamente a la ciudadanía. Fernández ha insistido en que el Gobierno ha elegido “proteger la cuenta de resultados de las empresas del Ibex 35” en lugar de aplicar medidas más contundentes en favor de las clases trabajadoras. El portavoz también ha cargado contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, por su postura respecto a Estados Unidos tras las declaraciones de Donald Trump sobre la posible retirada de tropas de las bases de Rota y Morón. Fernández ha calificado de “actitud lacaya y servil” la respuesta del Gobierno, al garantizar la permanencia de las tropas estadounidenses y reafirmar el compromiso con la alianza. Asimismo, ha defendido que el rechazo a la guerra debería traducirse en medidas concretas, como la salida de la OTAN o la convocatoria de un referéndum. En el plano internacional, también ha expresado el apoyo de Podemos al pueblo cubano, denunciando el bloqueo de Estados Unidos y reclamando al Gobierno español que condene la “agresión ilegal” y aumente la ayuda a la isla. Por último, ha recordado la convocatoria de un acto político el próximo 9 de abril junto a Irene Montero y Gabriel Rufián, en el que reivindicarán la necesidad de una izquierda fuerte capaz de frenar a la derecha e impulsar medidas de protección social.